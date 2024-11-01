الرياضة - 03:17 - أرخص سعر لرحلات العمرة 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 03:17 مساءً - سعر أرخص عمرة في مصر 2024.. شهدت أسعار برامج العمرة ارتفاعا هذا الموسم، لذلك يبحث الكثير من المواطنين عن أرخص برنامج عمرة لعام 2024، حيث تبدأ تكلفة البرامج الاقتصادية من 30 ألف جنيه، مما دفع الكثيرين للبحث عن بدائل أقل تكلفة مثل «عمرة الترانزيت».

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص عمرة الترانزيت، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

ما هي عمرة الترانزيت؟

تعتبر عمرة الترانزيت واحدة من الخيارات المفضلة للمسافرين المصريين، حيث يتم تنظيمها من خلال الحصول على تأشيرة الترانزيت «المرور» للمملكة العربية السعودية، والتي تمنح المسافرين الفرصة لأداء مناسك العمرة خلال رحلاتهم العابرة عبر المملكة.

طريقة الحصول على تأشيرة عمرة الترانزيت

ويتطلب الحصول على تأشيرة عمرة الترانزيت تقديم طلب من بعض شركات الطيران للسفر إلى وجهة ثالثة، على أن تكون المملكة العربية السعودية محطة عبور (ترانزيت) خلال الرحلة، وبهذا يمكن للمسافرين الإقامة في المملكة لمدة تصل إلى 96 ساعة، مما يتيح لهم أداء مناسك العمرة خلال تلك الفترة.

أسعار عمرة الترانزيت

ومما يجدر ذكره، أن شركات السياحة المصرية ليست مسؤولة عن تنظيم برامج عمرة الترانزيت، حيث يتولى بعض الأشخاص المعنيين بالسياحة تنظيم تلك الرحلات، لأنها أرخص برنامج عمرة في مصر، حيث تتراوح أسعارها بين 15 إلى 20 ألف جنيه، مما يجعلها أرخص برنامج عمرة في مصر.

هل تأشيرة عمرة الترانزيت مثل التأشيرة التقليدية للعمرة؟

وتختلف تأشيرة الترانزيت عن التأشيرات التقليدية المستخدمة للعمرة، حيث أنها لا تتبع الضوابط والإجراءات التي تفرضها بوابة العمرة المصرية، ولا تتطلب الحصول على «باركود العمرة» من تلك البوابة.

أسعار العمرة 2024

تتراوح أسعار العمرة الاقتصادية 2024 من 30 وصولا إلى 50 ألف جنيه، وتختلف وفق البرنامج والفندق.

تتراوح أسعار العمرة الـ 5 نجوم 2024 من 50 ألف وصولا إلى 80 ألف جنيه، وتختلف وفق البرنامج والفندق.

الضوابط الجديدة لأداء العمرة بتأشيرة الزيارة 2024

وشهدت ضوابط موسم العمرة الجديد، شروطًا جديدة لأداء العمرة بتأشيرة الزيارة، وهي كما يلي:

- يجب التعاقد مع إحدى شركات السياحة على برنامج عمرة متكامل.

- قيام الوكيل السعودي الذي أرسل خطاب الدعوة للزائر بإرسال إقرار يلتزم فيه بتوفير السكن والخدمات الأخرى المطلوبة للمعتمر، مما يسمح له بأداء العمرة.