مانشستر يونايتد يعلن التعاقد رسميا مع مدربه الجديد مقابل 9.2 مليون إسترليني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 02:25 مساءً - أعلن نادي مانشستر يونايتد عن تعاقده رسميا مع المدرب البرتغالي روبين أموريم لتولي منصب المدير الفني للفريق خلفا للمدرب المقال تين هاج.

ويمتد تعاقد اليونايتد مع المدرب السابق لفريق سبورتنج لشبونة حتى 2027 مع خيار التجديد لعام إضافي.

المدرب الجديد لمانشستر يونايتد سيقود مباراته الأولى مع الفريق في 24 نوفمبر أمام إبسويتش.

وقيمة الصفقة ستكلف مانشستر يونايتد 9.2 مليون جنيه استرليني.

كشفت تقارير عن دور البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة التركي، في موافقة روبين أموريم، على تولي منصب المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مورينيو كان الشخص الأول الذي لجأ إليه أموريم بمجرد تلقيه عرض المان يونايتد هذا الأسبوع.



وشجع مورينيو مواطنه على قبول المهمة، وهو ما أسهم في موافقة أموريم، الذي يعتبر جوزيه مرجعًا بالنسبة له، كما قال عنه في وقت سابق إنه "فريد، ولن يكون هناك مورينيو آخر".

وسبق لمدرب مانشستر يونايتد الأسبق أن قال عن أموريم أنه "لديه كل المقومات التي تؤهله للتدريب بأي دوري وأي نادٍ".

وجاءت مفاوضات مانشستر يونايتد مع مدرب سبورتنج لشبونة بعد إقالة الهولندي إيريك تين هاج يوم الاثنين الماضي، وتعيين مواطنه رود فان نيستلروي بدلًا منه مؤقتًا.

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