تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

نقل المختطفين بسبب رفع هذا العلم الى هذه المدينة - أخبار كلمتك

نقل المختطفين بسبب رفع هذا العلم الى هذه المدينة - أخبار كلمتك

أمريكا تعترف بتعرض بوارجها لهجوم حوثي - أخبار كلمتك

أمريكا تعترف بتعرض بوارجها لهجوم حوثي - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وسيطرة الشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وسيطرة الشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - بث مباشر.. مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الطارئة بشأن تغير المناخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - بث مباشر.. مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الطارئة بشأن تغير المناخ - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت فجرًا (فيديو) - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت فجرًا (فيديو) - أخبار كلمتك

عوض خسائره، الذهب يعود بأرقام قوية قبل بيانات التضخم الأمريكية - أخبار كلمتك

عوض خسائره، الذهب يعود بأرقام قوية قبل بيانات التضخم الأمريكية - أخبار كلمتك

توكل كرمان تعلق على أمر هام اثار جدل واسع في مدينة تعز - أخبار كلمتك

توكل كرمان تعلق على أمر هام اثار جدل واسع في مدينة تعز - أخبار كلمتك

إنهيار جديد مدوي للريال اليمني في عدن - أخبار كلمتك

إنهيار جديد مدوي للريال اليمني في عدن - أخبار كلمتك

وفاة مسؤول امني في عدن - أخبار كلمتك

وفاة مسؤول امني في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

أرتيتا يفتح الباب أمام مشاركة جابرييل مع أرسنال ضد نيوكاسل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أرتيتا يفتح الباب أمام مشاركة جابرييل مع أرسنال ضد نيوكاسل - أخبار كلمتك

أرتيتا يفتح الباب أمام مشاركة جابرييل مع أرسنال ضد نيوكاسل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 02:09 مساءً - فتح ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، الباب أمام إمكانية مشاركة لاعبه جابرييل في المواجهة المرتقبة ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حديثه عن جابرييل، قال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لدينا حصة تدريبية اليوم، إذا تمكن من إكمالها فسيكون جاهزا للمباراة".

وأضاف المدرب الإسباني: "جابرييل لم يتدرب بعد، ولكن إذا تمكن من القيام بذلك اليوم فسيكون متاحا في الفريق".

يذكر أن أرسنال، الساعي لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين، يحتل المركز الثالث بترتيب المسابقة حاليا، برصيد 18 نقطة، بفارق 5 نقاط خلف الصدارة.

ويحل أرسنال ضيفا على نيوكاسل غدا السبت، في افتتاح الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.


ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق