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الرياضة - 02:06 - رسميا.. طرح شقق الإسكان الاجتماعي في هذا التوقيت (حضر ورقك) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:06 - رسميا.. طرح شقق الإسكان الاجتماعي في هذا التوقيت (حضر ورقك) - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:06 - رسميا.. طرح شقق الإسكان الاجتماعي في هذا التوقيت (حضر ورقك) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 02:06 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي.. يتساءل المواطنين عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب شراء كراسة الشروط للإعلان ابتداءً من 18 نوفمبر 2024 للمواطنين ذوي الهمم.

شقق الإسكان الاجتماعي

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن الطرح الجديد "سكن لكل المصريين 5" يتضمن 78730 وحدة سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، بمساحات تتراوح ما بين 75 مترًا إلى 90 مترًا.

وأعلنت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تقرر تخصيص أسبوع للمواطنين ذوي الهمم فقط لشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكن، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين 18 نوفمبر وحتى يوم الاثنين 25 نوفمبر، وأضافت أنه تم التواصل مع هيئة البريد لمنع بيع أي كراسة شروط خلال هذا الأسبوع إلا للمواطنين ذوي الهمم.، على أن يكون لكل المواطنين، بمن في ذلك ذوو الهمم، شراء كراسة الشروط ابتداءً من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر وحتى يوم الثلاثاء 24 ديسمبر.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أوضحت مي عبد الحميد أن الطرح الجديد سوف يكون بنظام التمويل العقاري، على أن يكون مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه وذلك بالنسبة للوحدات السكنية المطروحة بالمحافظات، و30 ألف جنيه للوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة.

يمكن للمواطنين الراغبين في التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن الطرح الجديد شراء كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه، وسداد المصروفات الإدارية بمبلغ 355 جنيهًا بالإضافة لمقدم جدية الحجز، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية وذلك طبقاً لما أوضحته الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأشارت إلى أنه يجب على المواطنين الراغبين في التقدم الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري www.shimff.gov.eg لتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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