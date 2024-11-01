الرياضة - 01:50 - حالة الطقس الآن.. خريطة سقوط الأمطار وتحذير هام من «الأرصاد» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:50 مساءً - حالة الطقس الآن.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الآن في مصر، مشيرة إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

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الطقس الآن

ويسود الآن بحسب ما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط أمطار اليوم

وحذرت هيئة الأرصاد من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً، على مناطق من (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية).

ولفتت «الأرصاد» إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً، على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من (المنوفية - الشرقية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية).

كما لفتت إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء، على مناطق من القاهرة الكبرى ( القاهرة - الجيزة - القليوبية).

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024

حالة البحر المتوسط

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح من شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة الآن

درجات الحرارة الآن المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 25 18 العاصمة الإدارية 26 16 6 أكتوبر 25 15 بنها 25 17 دمنهور 24 17 وادي النطرون 25 16 كفر الشيخ 24 18 المنصورة 25 17 الزقازيق 25 17 شبين الكوم 24 16 طنطا 24 16 دمياط 24 19 بورسعيد 25 19 الإسماعيلية 27 16 السويس 27 17 العريش 26 17 رفح 25 17 رأس سدر 26 18 نخل 24 09 كاترين 22 08 الطور 25 17 طابا 24 18 شرم الشيخ 28 21 الإسكندرية 24 21 العلمين 23 20 مطروح 23 20 السلوم 21 18 سيوة 25 14 رأس غارب 28 21 الغردقة 27 20 سفاجا 28 20 مرسى علم 27 22 شلاتين 28 20 حلايب 27 22 أبو رماد 28 19 رأس حدربة 26 22 الفيوم 25 16 بني سويف 25 16 المنيا 26 14 أسيوط 26 13 سوهاج 27 16 قنا 29 16 الأقصر 30 17 أسوان 29 17 الوادي الجديد 27 11 أبو سمبل 30 16

تحذيرات هيئة الأرصاد بشأن الحالة الجوية

- اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة من المحافظات المعنية بسقوط الأمطار.

- عدم ملامسة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.

- القيادة بهدوء أثناء الأمطار الغزيرة.