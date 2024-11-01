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الأهلي السعودي يستهدف ضم تيبو كورتوا حارس ريال مدريد - أخبار كلمتك

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الأهلي السعودي يستهدف ضم تيبو كورتوا حارس ريال مدريد - أخبار كلمتك

الأهلي السعودي يستهدف ضم تيبو كورتوا حارس ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:37 مساءً -  أكدت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي السعودي يرغب في التعاقد مع البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني.

ويملك الأهلي بين صفوفه، الحارس السنغالي إدوارد ميندي والذي تعاقد معه في صيف العام الماضي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

ويعاني ميندي هذا الموسم من كثرة الإصابات، حيث تم الاعتماد في أكثر من مباراة على الحارس السعودي الشاب عبدالرحمن الصانبي.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية نقلًا عن شبكة “Voetbal24” البلجيكية، فإن الأهلي قرر تقديم عرض ضخم لحارس مرمى ريال مدريد، لا يمكن رفضه.

وأوضح التقرير أن تلك ليست المرة الأولى التي يغري فيها نادي سعودي كورتوا بمبلغ ضخم، فحظى الحارس الصيف الماضي ببعض العروض لكن الحارس البلجيكي رفضها.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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