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أرني سلوت يتحدث عن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

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أرني سلوت يتحدث عن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

أرني سلوت يتحدث عن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:20 مساءً - الجمعة 01/نوفمبر/2024 - 01:16 م 11/1/2024 1:16:15 PM

محمد صلاح، كلمتك
محمد صلاح، كلمتك

 تحدث أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برايتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، عن عدد من القضايا المهمة التي تخص الفريق.

وردًا على سؤال حول تجديد عقود النجوم محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، قال “سلوت”: "يصبح وضع العقد مشكلة إذا لم يقدم اللاعبون الأداء الجيد الذي يقدمونه الآن. حاليًا، الثلاثي في مكان جيد ويقدم أداءً رائعًا للغاية. هناك مناقشات مستمرة حول هذا الموضوع، كما قال فيرجيل إنه يجب أن يتحدث مع الأشخاص المعنيين، وهذا ليس أنا. أنا أتحدث معه عن أمور أخرى."

وأضاف: "فيرجيل على حق تمامًا عندما قال إنه لا يعرف ما هو مستقبله إذا لم يوقع العقد بعد. نحن نتعلم كل يوم، خاصة عندما نكون بعيدين عن الفريق لفترة. لقد رأينا خلال الأسبوع أن اللاعبين الذين لم يلعبوا كثيرًا يمكنهم أن يكون لهم تأثير كبير على الفريق، وسنحتاجهم خلال الموسم."

ويستعد ليفربول لاستضافة برايتون على ملعب أنفيلد في تمام الخامسة من مساء غدٍ السبت، في مواجهة مهمة يسعى خلالها الفريق لتحقيق الفوز وتعزيز موقفه في جدول الدوري.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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