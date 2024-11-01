الرياضة - 01:17 - شقق «جنة وسكن ودار مصر».. الرابط والأماكن وآخر موعد للتقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:17 مساءً - شقق الإسكان 2024.. أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكبر طرح لـ الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري الذي يضم 6575 وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة، لذلك يتساءل الكثير من المواطنين عن تفاصيل الطرح.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان 2024

بدأ حجز شقق الإسكان 2024 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024، ويستمر الطرح حتى يوم 26 ديسمبر 2024، على أن يتم الإعلان عن موعد مكان القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين في موعد لاحق.

كراسة شروط شقق الإسكان 2024

وتتاح شروط الطرح بـ الوحدات السكينة وأسلوب الحجز والموقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد وكراسات الشروط، على موقع مسكن محور الوحدات.

أماكن شقق الإسكان 2024

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أماكن شقق الإسكان الجاهزة للتسليم الفوري في 15 مدينة جديدة، ضمن مشاريع سكن مصر ودار مصر وجنة، والتي تأتي وفقًا للآتي:

- مدينة القاهرة الجديدة.

- مدينة العلمين الجديدة.

- مدينة المنصورة الجديدة.

- مدينة 6 أكتوبر.

- مدينة أكتوبر الجديدة.

- مدينة حدائق أكتوبر.

- مدينة بدر.

- مدينة العبور.

- مدينة الشروق.

- مدينة العاشر من رمضان.

- مدينة السادات.

- مدينة المنيا الجديدة.

- مدينة غرب قنا الجديدة.

- مدينة ناصر «غرب أسيوط».

- مدينة دمياط الجديدة.

رابط حجز شقق الإسكان 2024

يمكن للراغبين في التقديم بـ شقق الإسكان 2024، التسجيل من خلال الدخول على موقع الحجز والاطلاع على كل التفاصيل من هنــــــا.

خطوات حجز شقق الإسكان 2024

- الدخول على الموقع الإلكتروني من هنــا.

- اختر محور الوحدات.

- اطلع على كراسة الشروط لمعرفة كافة التفاصيل ومراجعة جميع البيانات الواجب استيفائها قبل تقديم الطلب.

- أنشئ حساب جديد واستيفاء جميع المطلوبة والتي تتضمن الآتي:

* الرقم القومي والاسم المذكور في البطاقة.

* البريد الإلكتروني لصاحب الطلب.

* رقم الهاتف.

* محافظة محل الإقامة والعنوان الحالي.

* الحالة الاجتماعية وبيانات الزوج الزوجة (الاسم والرقم القومي).

* تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي وجه وظهر في ورقة واحدة.

- أنشئ (كلمة مرور / تأكيد كلمة المرور / كود التحقق / تأكيد كود التحقق).

- اضغط على تسجيل الحساب.

- بعد تفعيل الحساب، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول على النظام.

- استعرض الوحدات بكل محور إسكاني، وكذا استعرض الموقع العام للوحدات المطروحة بكل مدينة وعند الدخول إلى المشروع (الحي) يوجد رابط لتقديم طلب حجز جديد.

- قم باختيار البيانات التالية أو تعديلها (المدينة -المشروع).

- حدد الطابق المراد الحجز به (أرضي- متكرر- أخير) وفقا للوحدات المطروحة بكل مشروع.

- حمّل مستندات التقديم (الرقم القومي للزوج الزوجة- شهادات ميلاد الأولاد القصر) مع مراعاة أن يتم تجميع المستندات في ملف بصيغة pdf لا يتعدى حجمه 2 ميجابايت.

- حول مبلغ (جدية الحجز + مصاريف الدراسة) المدون بكراسة الشروط عن طريق فوري أو البطاقة البنكية، مع العلم أنه لن يتم الحجز النهائي للوحدة السكنية إلا بعد التحويل.

- يظهر بذات الصفحة قائمة طلبات الحجز الخاص بالمتقدم.

- يقوم الموقع بمراجعة موقف السداد ثم يقوم الموقع بإرسال sms بالتأكيد.

- بعد الانتهاء من السداد يجب تغيير حالة الطلب إلى تم السداد.

- قم بتأكيد الدفع وإرفاق مستند التحويل على الموقع الالكتروني.

- قم بطباعة استمارة الحجز المدون بها الإقرار والتوقيع عليها ورفعها من قائمة الإجراءات بصيغة ( PDF- JPG- JPEG ) ثم انتظار حالة تأكيد الطلب لحين المراجعة.