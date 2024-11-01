سلوت يحسم بديل أندرو روبرتسون في ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 12:28 مساءً - كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية، عن تحديد آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول بديل أندرو روبرتسون الظهير الأيسر للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويسعى نادي ليفربول لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة تحت قيادة آرني سلوت، خاصة وأن الفريق لم يتم دعم صفوفه بشكل كبير في الميركاتو الصيفي الماضي.

وتراجع مستوى أندرو روبرتسون خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل كثرة الإصابات التي تعرض لها خلال الموسمين الماضي والحالي.

وفقًا لما ذكرته صحيفة TEAMtalk، فإن ضمن أهداف ليفربول الرئيسية خلال الفترة المقبلة، بأن آرني سلوت يريد تدعيم مركز الظهير الأيسر، خاصة وأنه أصبح ثغرة داخل الفريق مؤخرًا.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن ليفربول حدد الظهير المجري ميلوش كيركيز لاعب فريق بورنموث، لتعويض أندرو روبرتسون ظهير الفريق الحالي.

وتابعت التقارير، أن هناك احتمالية بأن يرحل أندرو روبرتسون عن صفوف نادي ليفربول بعد نهاية عقده، وأن النادي لا يجدد عقده، خاصة وأنه سيكون سنه 31 عامًا.

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