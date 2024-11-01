الرياضة - 12:37 - سعر الذهب الآن في مصر.. بكام عيار 21؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 12:37 مساءً - استقر سعر الذهب الآن في مصر، وذلك مقارنة بآخر تحديث سجله صباح اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، وسجل سعر الذهب 3785 جنيها للبيع، و3775 جنيها للشراء لـ عيار الذهب 21.

سعر الذهب الآن

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــــــا.

سعر الذهب الآن في مصر سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4325.75 جنيه 4314.25 جنيه عيار 22 3965.25 جنيه 3954.75 جنيه عيار 21 3785 جنيها 3775 جنيها عيار 18 3244.25 جنيه 3235.75 جنيه عيار 14 2523.25 جنيه 2516.75 جنيه عيار 12 2162.75 جنيه 2157.25 جنيه

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب الآن عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 الآن في مصر عند 4325.75 جنيه للبيع، و4314.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 ارتفاعا داخل محلات الصاغة عند 3965.25 جنيه للبيع، و3954.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر عند 3785 جنيها للبيع، و3775 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي نحو 3244.25 جنيه للبيع، و3235.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

استقر سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر عند 2523.25 جنيه للبيع، و2516.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر الآن استقرارا عند 2162.75 جنيه للبيع، و2157.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر حالة من الاستقرار عند 1622.25 جنيه للبيع، و1617.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهبالآن في مصر ليسجل 30280 جنيها للبيع، و30200 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2751.6 دولار للبيع، و 2751.33 دولارا للشراء.