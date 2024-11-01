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الرياضة - 09:44 - قتيلان وأكثر من 500 مصاب ضحايا إعصار «كونج ري» في تايوان حتى الآن - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:44 - قتيلان وأكثر من 500 مصاب ضحايا إعصار «كونج ري» في تايوان حتى الآن - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:44 - قتيلان وأكثر من 500 مصاب ضحايا إعصار «كونج ري» في تايوان حتى الآن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:44 صباحاً - أعلنت وكالة الإطفاء الوطنية في تايوان، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الإعصار «كونج ري» الذي ضرب الساحل الشرقي للبلاد، إلى قتيلين وأكثر من 500 مصاب.

وأضافت الوكالة - حسبما ذكرت شبكة «تشانيل نيوز آشيا» في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن أربعة أشخاص في عداد المفقودين عقب الإعصار الذي ضرب شرقي البلاد مصحوبا برياح بلغت سرعتها 184 كيلومترا في الساعة، مما تسبب في وقوع فيضانات وانهيارات أرضية بالإضافة إلى سقوط الأشجار.

وأشارت إلى أنه تم في وقت سابق اليوم إنقاذ اثنين من الرعايا التشيك كانا محاصرين في متنزه تاروكو الوطني بمقاطعة «هوالين».

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المركزية إن قوة الإعصار ضعفت وتحولت إلى عاصفة استوائية شديدة أثناء تحركها عبر مضيق تايوان باتجاه الصين اليوم.

ووفقا للقناة، عادت الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى في تايوان حيث فتحت المكاتب والمطاعم والمدارس أبوابها، إلا أن نحو 100 ألف عائلة لا تزال بدون كهرباء كما تم إلغاء 191 رحلة طيران محلية ودولية.

ويعد الإعصار «كونج ري» الأقوى والأكبر من حيث الحجم الذي يضرب تايوان منذ عام 1996.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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