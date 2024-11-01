الرياضة - 08:35 - ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:35 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. ارتفع سعر الذهب في محلات الصاغة بمصر، صباح اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، بعد التراجع الذي سجله مساء أمس، فارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم لنحو 3785 جنيها للبيع، و3775 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 نوفمبر

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4325.75 جنيه للبيع، و4314.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 ارتفاعا داخل محلات الصاغة عند 3965.25 جنيه للبيع، و3954.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر عند 3785 جنيها للبيع، و3775 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي حالة من الزيادة عند 3244.25 جنيه للبيع، و3235.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ارتفع سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي صباح اليوم عند 2523.25 جنيه للبيع، و2516.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر ارتفاعا عند 2162.75 جنيه للبيع، و2157.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر حالة من الارتفاع عند 1622.25 جنيه للبيع، و1617.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم ليسجل 30280 جنيها للبيع، و30200 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2755.27 دولار للبيع، و2755 دولارا للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4325.75 جنيه 4314.25 جنيه عيار 22 3965.25 جنيه 3954.75 جنيه عيار 21 3785 جنيها 3775 جنيها عيار 18 3244.25 جنيه 3235.75 جنيه عيار 14 2523.25 جنيه 2516.75 جنيه عيار 12 2162.75 جنيه 2157.25 جنيه