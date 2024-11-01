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الرياضة - 08:35 - ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:35 - ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:35 - ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:35 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. ارتفع سعر الذهب في محلات الصاغة بمصر، صباح اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، بعد التراجع الذي سجله مساء أمس، فارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم لنحو 3785 جنيها للبيع، و3775 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديثا مستمرا لـ سعر الذهب اليوم في مصر، ضمن خدمة يقدمها في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 نوفمبر

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4325.75 جنيه للبيع، و4314.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 ارتفاعا داخل محلات الصاغة عند 3965.25 جنيه للبيع، و3954.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر عند 3785 جنيها للبيع، و3775 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي حالة من الزيادة عند 3244.25 جنيه للبيع، و3235.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ارتفع سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي صباح اليوم عند 2523.25 جنيه للبيع، و2516.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر ارتفاعا عند 2162.75 جنيه للبيع، و2157.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر حالة من الارتفاع عند 1622.25 جنيه للبيع، و1617.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم ليسجل 30280 جنيها للبيع، و30200 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2755.27 دولار للبيع، و2755 دولارا للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4325.75 جنيه 4314.25 جنيه
عيار 22 3965.25 جنيه 3954.75 جنيه
عيار 21 3785 جنيها 3775 جنيها
عيار 18 3244.25 جنيه 3235.75 جنيه
عيار 14 2523.25 جنيه 2516.75 جنيه
عيار 12 2162.75 جنيه 2157.25 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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