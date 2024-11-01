بيراميدز يلتقي بتروجيت بأولى مبارياته بالدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:30 صباحاً - يستضيف فريق نادي بيراميدز نظيره نادي بتروجت في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد.

مباراة بيراميدز وبتروجيت

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز اليوم بضربة البداية بالدوري الممتاز.

استبعاد رمضان صبحي من قائمة بيراميدز في مواجهة بتروجت

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة بتروجيت في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: مروان حمدي - فيستون ماييلي - يوسف أوباما

وشهدت القائمة استبعاد رمضان صبحي دون إبداء أسباب.

صفقات بيراميدز للموسم الجديد

وضم نادي بيراميدز اربع صفقات بالموسم الجديد هم:

يوسف أوباما من الزمالك

وعبد الحمن مجدي من الإسماعيلي

والنيجيري صديق ايجولا من سيراميكا

وطارق علاء من سموحة

نظام الدوري المصري الجديد

ويطبق نظام جديد في الموسم الاستثنائي الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

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