بعد زيارته لصنعاء.. المبعوث الاممي يصل ايران ويكشف عن السبب - أخبار كلمتك

بعد زيارته لصنعاء.. المبعوث الاممي يصل ايران ويكشف عن السبب - أخبار كلمتك

اللجنة التحضيرية لتسيير اعمال حلف قبائل حضرموت ترحب بمصفوفة مجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

اللجنة التحضيرية لتسيير اعمال حلف قبائل حضرموت ترحب بمصفوفة مجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

فريق طبي بمستشفى ميت غمر العام ينجح في إجراء قسطرة مخية تشخيصية - أخبار كلمتك

فريق طبي بمستشفى ميت غمر العام ينجح في إجراء قسطرة مخية تشخيصية - أخبار كلمتك

هنو: مبادرة «المليون كتاب» تهدف لنشر الوعي الثقافي بين أبناء الوطن - أخبار كلمتك

هنو: مبادرة «المليون كتاب» تهدف لنشر الوعي الثقافي بين أبناء الوطن - أخبار كلمتك

السفير العماني: معرض القاهرة الدولي للكتاب «عيد» ينتظره الكاتب والقارئ - أخبار كلمتك

السفير العماني: معرض القاهرة الدولي للكتاب «عيد» ينتظره الكاتب والقارئ - أخبار كلمتك

اتحاد الريشة الطائرة يتعاقد مع خبير صيني لتدريب المنتخب - أخبار كلمتك

اتحاد الريشة الطائرة يتعاقد مع خبير صيني لتدريب المنتخب - أخبار كلمتك

كلية الدراسات الأفريقية العليا تحصل على شهادتي الأيزو في جودة المؤسسات التعليمية - أخبار كلمتك

كلية الدراسات الأفريقية العليا تحصل على شهادتي الأيزو في جودة المؤسسات التعليمية - أخبار كلمتك

الصحة تعلن نجاح مستشفى ميت غمر بالدقهلية في إجراء قسطرة مخية تشخيصية - أخبار كلمتك

الصحة تعلن نجاح مستشفى ميت غمر بالدقهلية في إجراء قسطرة مخية تشخيصية - أخبار كلمتك

إيرادات فيلم الهنا اللي أنا فيه ليلة أمس السبت - أخبار كلمتك

إيرادات فيلم الهنا اللي أنا فيه ليلة أمس السبت - أخبار كلمتك

محمد سعد يحتل المرتبة الأولى في إيرادات الأفلام ليلة أمس - أخبار كلمتك

محمد سعد يحتل المرتبة الأولى في إيرادات الأفلام ليلة أمس - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار السعودية

ريال مدريد يتفوق تاريخيًّا على برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ريال مدريد يتفوق تاريخيًّا على برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني - أخبار كلمتك

ريال مدريد يتفوق تاريخيًّا على برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 01:15 مساءً - يلتقي ريال مدريد مع غريمه برشلونة، مساء اليوم الأحد، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة بالمملكة العربية السعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتنطلق مباراة الكلاسيكو الليلة بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

التاريخ في صالح ريال مدريد أمام برشلونة في نهائي السوبر الإسباني 

حيث التقى ريال مدريد مع برشلونة في 17 مواجهة بنهائي السوبر الإسباني، فاز منها الميرنجي 10 مرات، بينما حقق البرسا الفوز في 5 لقاءات، وانتهت مباراتين بنتيجة التعادل.

وسجل ريال مدريد 38 هدفًا، بينما أحرز برشلونة 24 هدفًا.

تاريخ حكم مباراة برشلونة وريال مدريد مع الكلاسيكو

وسيقود مانزانو، اليوم، الكلاسيكو الرابع في مسيرته، بعد أن ظهر في 3 مواجهات سابقة بين ريال مدريد وبرشلونة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كل مواجهات الكلاسيكو التي أدارها مانزانو انتهت بفوز ريال مدريد، وكان آخرها على ملعب مونتجويك الأولمبي خلال الجولة الـ11 من الدوري الإسباني 2023-24، عندما فاز الملكي بنتيجة (1-2).

كما أدار مباراة الكلاسيكو التي انتهت بنتيجة (3-1) في البرنابيو، خلال الجولة التاسعة من موسم 2014-15، ومباراة الجولة الـ30 من موسم 2020-21 التي انتهت بفوز ريال مدريد (2-1) على ملعب فالديبيباس خلف الأبواب المغلقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق