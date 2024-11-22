خبيرة: الأسواق الخليجية تنهي تعاملاتها الأسبوعية على تراجع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:23 مساءً - رصدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الخميس جلسة نهاية الاسبوع أداء الأسواق الخليجية، والتي مالت للتواجد في المنطقة الحمراء.



ففي المملكة العربية السعودية

انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.22% وهي تقدر بـ 26 نقطة ليصل إلى 11842 نقطة وسط قيم تداول تقارب 6.5 مليارات ريال.



وفي الكويت

انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.09% وهي تقدر ب 6 نقاط ليصل إلى 6547 نقطة بقيم تداولات تصل لـ 45 مليون دينار.



وفي الإمارات



استقرت المؤشرات في المنطقة الحمراء، ففي دبي انخفض مؤشر السوق بنسبة 0.91% وهي تقدر بـ 4717 نقطة، كما امتد الانخفاض لمؤشر فوتسي أبوظبي، حيث انخفض بنسبة 0.55% وهي تقدر بـ 51 نقطة ليصل إلى 9355 نقطة، بإجمالي قيم تداول تجاوز 3 مليارات درهم للأسواق.

تداولات جلسة الأربعاء

تباين أداء المؤشرات الخليجية في جلسة الأربعاء 2024.11.20 حيث ارتفعت مؤشرات السعودية وانخفضت مؤشرات الكويت.



ففي المملكة العربية السعودية



ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبه 0.23%وهي تقدر ب 27نقطة ليصل الي 11903نقطة

بقيم تداول تصل الي 7مليار ريال بنهايه الجلسه.



وفي الكويت



انخفض مؤشر الكويت 50، حيث انخفض بنسبة 0.42% وهي تقدر بـ 28 نقطة ليصل إلى 6557 نقطة بقيم تداول تقارب 45 مليون دينار بنهاية جلسة التداول.



وفي الإمارات



عادت المؤشرات للتباين في جلسة الأربعاء مقتفية أثر الأسواق العالمية والأمريكية التي مالت للتباين حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.90% وهي تقدر بـ 44 نقطة ليصل إلى 4733 نقطة في حين انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة طفيفة أقل من نقطة ليصل إلى 9424 نقطة، وسط قيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليار درهم إجمالي تعاملات الأسواق.

تداولات جلسات منتصف الأسبوع

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية خلال جلسة الثلاثاء، ومالت الأسواق الخليجية للتواجد في المنطقة الخضراء، وجاءت كالتالي:

ففي المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبه 0.16% وهي تقدر بـ 19 نقطة ليصل إلى 11830 نقطة، وسط قيم تداول تجاوز الـ 7.5 مليار ريال.

وفي الكويت

انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.58% وهي تقدر ب 38 نقطة ليصل إلى 6507 نقطة

وسط قيم تداول تجاوز 45 مليون دينار بنهاية جلسة التداول.



وفي الإمارات

تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.20% وهي تقدر بـ8 نقاط ليصل إلى 4720 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.11%وهي تقدر ب 12 نقطة ليصل إلى 9398 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليارات درهم في نهاية جلسة التداول.

تداولات جلسة الإثنين

وخلال جلسة الاثنين عادت البورصات الخليجي دة للتباين مرة أخرى.

السعودية

بعد وصول المؤشر إلى منطقة الدعم عاد للارتفاع مرة أخري حيث ارتفع بنسبة 0.9% وهي تقدر بـ 10 نقاط ليصل إلى 11836 نقطة بقيم تداول تصل الي 8 مليارات ريال، ويتذبذب أداء السوق طبقا لمتوسط أسعار برميل النفط عالميا.

الكويت

عاد مؤشر الكويت 50 للتراجع مرة أخرى حيث انخفض بنسبة 0.10% وهي تقدر بـ 14 نقطة ليصل إلى 6532 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 40 مليون دينار.

الإمارات

تباين أداء المؤشرات حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبه 0.66% وهي تقدر بـ 32 نقطة ليصل إلى 4709 نقاط، في حين استمر سوق أبوظبي في الارتفاع في أول جلسة من جلسات تداول اسبوع جديد حيث ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.16% وهي تقدر ب 15 نقطة ليصل إلى 9457 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوزت 3 مليارات درهم.

والأسواق في حالة ترقب دائم لاعلانات الاقتصاد الأمريكي والمرتبط ارتباط وثيق بأداء المؤشرات الخليجية.

تداولات جلسات بداية الأسبوع

وشهدت جلسة الأحد أول جلسات الأسبوع ميل الأسواق الخليجية للتواجد في المنطقة الخضراء.



ففي المملكة العربية السعودية



ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.2% وهي تقدر بـ 7 نقاط ليصل إلى 11797 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 6 مليارات ريال بنهاية جلسة التداول.



وفي الكويت



ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.10% وهي تقدر بـ 7 نقاط ليصل إلى 6540 نقطة وسط قيم تداول تجاوز الـ 40 مليون دينار بنهاية جلسة التداول، والأسواق في ترقب لسياسات دونالد ترامب التجارية ومدى تأثيره على قرارات الفيدرالي الأمريكي في الفترة المقبلة.

وتتواجد عن الأسواق الخليجية ممثلين في اجتماع الـ G20 والمجتمع في ريود جانيرو البرازيلية.

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