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أمين سر صحة النواب يشيد بتلبية مطالب النقابات المهنية في مشروع قانون المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

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أمين سر صحة النواب يشيد بتلبية مطالب النقابات المهنية في مشروع قانون المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

أمين سر صحة النواب يشيد بتلبية مطالب النقابات المهنية في مشروع قانون المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:38 مساءً - وجه النائب كريم بدر حلمى، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، الشكر للدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة ولجميع أعضاء اللجنة على دعهم الدائم في تلبية مطالب النقابات المهنية، وخاصة الدور المحوري الذي قامت به لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في الاستجابة لمطالب النقابات وملاحظاتها.

وأكد النائب كريم بدر حلمي دعم حزب مستقبل وطن لمطالب النقابات المهنية، وموافقة اللجنة على حذف المادة (٢٩) الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أشرف حاتم وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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