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الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير سيكون نقلة في عالم المتاحف - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير سيكون نقلة في عالم المتاحف - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير سيكون نقلة في عالم المتاحف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 08:41 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، أن المتحف المصري الكبير سيكون نقلة في عالم المتاحف بالنسبة لـ العالم كله وليس في مصر فقط، مضيفا أنه سيكون أكبر متحف للحضارة الفرعونية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حوار له على هامش زيارته لأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، أن هناك قاعة كاملة على مسطح المتحف كله لعرض مجموعة توت عنخ آمون، لافتا إلى أن هذه أول مرة تعرض فيها المجموعة بالكامل.

وعن موعد الافتتاح، أوضح الرئيس السيسي أن هناك شهر أيضا للاختبار ثم سيتم بعدها تحديد موعد الافتتاح، مؤكدا أنه سيكون هناك افتتاح يليق بالمتحف وبالحضارة الفرعونية.

وأشار إلى أن هناك أناس كثيرون يرغبون في حضور افتتاح المتحف ومهتمون بذلك الحدث الكبير.

وعن سهولة وصول المواطنين للمتحف، قال الرئيس السيسي: «عملنا شبكة كبيرة جدا جدا من الطرق تمكن المصريين من الوصول إلى مكان المتحف والمشاريع التي بجانبه والمدن الجديدة أيضا».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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