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الرئيس السيسي عن البريكس: أي تعاون مع مصر فيه استفادة للطرف الآخر - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي عن البريكس: أي تعاون مع مصر فيه استفادة للطرف الآخر - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي عن البريكس: أي تعاون مع مصر فيه استفادة للطرف الآخر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 08:01 مساءً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عن أسباب انضمام مصر لتجمع «بريكس».

وأوضح الرئيس السيسي، خلال حواره مع أبنائه طلبة أكاديمية الشرطة، أن «أي تجمع اقتصادي سواء كان البريكس أو الدول الثمانِ أو غيره من التجمعات فيه فرص لك ولغيرك».

وأكد الرئيس السيسي، أن الدول التي يتم التعاون معها ترغب في الاستفادة من مصر، كما ترغب مصر أيضا في المقابل أن تستفيد منها.

وتابع الرئيس السيسي: «إذا كانت الدولة والقائمين عليها يقظين، فستكون الاستفادة في أعلى مستوياتها».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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