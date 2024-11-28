بتخفيضات 30%، إمبابة تستعد لاستقبال سوق اليوم الواحد غدًا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً - تشهد منطقة إمبابة استعدادات مكثفة لافتتاح سوق اليوم الواحد، غدًا الجمعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

ومن المتوقع أن يوفر السوق الجديد مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية، بما في ذلك الخضروات والفواكه الطازجة، واللحوم والدواجن، وذلك بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق التقليدية.

افتتاح سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بالجيزة

ويقوم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بافتتاح سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية والخضروات والفواكه والدواجن واللحوم والبيض بتخفيضات تصل إلى ٣٠ % وذلك غدًا الجمعة الموافق ٢٩ نوفمبر بشارع الصوامع بحي إمبابة الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

وأكد المهندس عادل النجار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن افتتاح هذا السوق يأتي في إطار سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف محافظ الجيزة أن السوق سيتميز بتوفير بيئة تسويقية صحية وآمنة، مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المتسوقين والبائعين.

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