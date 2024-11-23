توفر2000 فرصة عمل، النقل تكشف أبرز المعلومات عن محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 06:45 مساءً - نشرت وزارة النقل تقريرا مفصلا عن محطة تحيا مصر ٢ متعددة الأغراض على رصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة.

وقالت إن المشروع يوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

محطة تحيا مصر ٢ متعددة الأغراض على رصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة

وقالت الوزارة: إنه يتم إنشاء محطة حاويات عالمية باحدث التكنولوجيا مع اكبر خط ملاحي في العالم علي رصيف بطول 1200م،(من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريبًا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا.

وبحسب الوزارة سيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت لكي يصبح ميناء الدخيلة من أهم المواني في حوض المتوسط، لذلك النوع من التجارة الدولية، كما سيخدم الرصيف السفن العملاقة بطول 400 متر وحتى ٢٤ ألف حاوية.

ويتم استخدام باقي المحطة على رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات والبضائع.

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