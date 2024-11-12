«ترك إرثا ثريا».. وزير الشؤون النيابية ينعى رئيس مجمع اللغة العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:43 مساءً - أعرب وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، عن تعازيه في وفاة رئيس مجمع اللغة العربية الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ.

قال الوزير إن الدكتور عبد الحافظ أدى واجبه نحو وطنه، وترك إرثا ثريا من المؤلفات المتميزة في اللغة العربية، تزخر بها وتتزين المكتبات المصرية والعربية، وتعد بحق زادا وفيرا لكل مهتم باللغة العربية.

وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، أن نخبة متميزة من طلابه تعلموا على يديه، وأصبحوا الآن نجوماً تسبح في فضاء اللغة العربية، داعيا الله أن يرحم الفقيد العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وتلامذته صبر المؤمنين.