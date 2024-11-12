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«ترك إرثا ثريا».. وزير الشؤون النيابية ينعى رئيس مجمع اللغة العربية - أخبار كلمتك

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«ترك إرثا ثريا».. وزير الشؤون النيابية ينعى رئيس مجمع اللغة العربية - أخبار كلمتك

«ترك إرثا ثريا».. وزير الشؤون النيابية ينعى رئيس مجمع اللغة العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:43 مساءً - أعرب وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، عن تعازيه في وفاة رئيس مجمع اللغة العربية الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ.

قال الوزير إن الدكتور عبد الحافظ أدى واجبه نحو وطنه، وترك إرثا ثريا من المؤلفات المتميزة في اللغة العربية، تزخر بها وتتزين المكتبات المصرية والعربية، وتعد بحق زادا وفيرا لكل مهتم باللغة العربية.

وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، أن نخبة متميزة من طلابه تعلموا على يديه، وأصبحوا الآن نجوماً تسبح في فضاء اللغة العربية، داعيا الله أن يرحم الفقيد العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وتلامذته صبر المؤمنين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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