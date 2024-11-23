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وزير الخارجية: الدول المتقدمة مسئولة عن توفير التمويل لمواجهة التغيرات المناخية - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: الدول المتقدمة مسئولة عن توفير التمويل لمواجهة التغيرات المناخية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: الدول المتقدمة مسئولة عن توفير التمويل لمواجهة التغيرات المناخية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 06:38 مساءً - شدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على مسؤولية الدول المتقدمة وأهمية توفيرهم التمويل اللازم للدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية.

وأكد وزير الخارجية والهجرة خلال مؤتمر صحفي بينه وبين وزيرة خارجية بوليفيا، والذي عقد بالقاهرة، على دعم مصر لمساعي بوليفيا للحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأشاد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاع الاحتلال السابق، يوآف جالانت، مشددا على وجوب احترام القانون الدولي.

وأكد وزير الخارجية، أنه لا يمكن السماح بأن تكون هناك دولة غير قابلة للمحاسبة، مضيفا أن مصر لن تنتوقف عن جهودها في دفع عملية التفاوض لتكثيف الجهود الدولية.

وأضاف الدكتور بدر عبد العاطي، أنه تحدث مع وزير خارجية فرنسا أمس عن تكثيف الجهود في وقف العدوان على غزة ولبنان، مؤكدا أنه يجب العمل على زيادة الضغوط كي لا نترك آلة القتل الإسرائيلية تستمر في ممارسة عملية الإبادة الجماعية.

وأكد أن أوهام القوة والغطرسة لن تحقق السلام في الشرق الأوسط، ولكن ما يحقق السلام هو إعادة الحقوق المشروعة لأصحابها وعلى رأسها الشعب الفلسطينية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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