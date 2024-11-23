تداول 67 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 05:39 مساءً - شدد الفريق كامل الوزير وزير النقل على أهمية العمل لسرعة تداول الحاويات والوصول بها للمعدل العالمى لجذب أكبر عدد من خطوط الملاحة العالمية خلال الفترة المقبلة.

معدل تداول الحاويات



أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 67000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 807 شاحنة و170 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 451 شاحنة و155 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 62000 طن بضائع، 351 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال خمسة سفن وهي عمان، أمل، الحرية2، INCE MARMARA وROYALO ، بينما تغادر السفينة DA UY XID علي متنها 25000 طن فوسفات تصدير إلي إندونيسيا

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين عمان وAlcudia Express وغادرت أربع سفن وهي TRUE HARMONU علي متنها 28000 طن فوسفات تصدير الي الهند، الحرية2، امل وعمان، كما تم تداول 2700 طن بضائع و230 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا، اور وايلة .

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة ELIF IPEK متجهة الي جدة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1315 راكبا بموانيها.

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