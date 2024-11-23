«التعليم» تحدد طريقة تحرير استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 04:37 مساءً - استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة تحرير استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 في المدارس، استعدادًا لعقد امتحانات منتصف العام في شهر يناير المقبل.

تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025، يتم من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني التالي: رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025.

طريقة تحرير استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه عقب تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 إلكترونيًا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، يتم طباعة الاستمارة والذهاب للمدرسة، واتباع التالي:

- يقوم الطالب بتسليم استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 للمدرسة.

- تسليم كافة الأوراق المطلوبة مع الاستمارة للمدرسة.

- تقوم المدرسة بمراجعة استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025.

- تعتمد المدرسة الاستمارات المقدمة لها.

- تقوم المدرسة بتشكيل لجنة لمراجعة استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 مراجعة نهائية.

- تقوم اللجنة بمطابقة البيانات المسجلة في الاستمارة بالبيانات الموجودة في شهادة الميلاد.

- بعد المراجعة يتم التوقيع على استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 بما يفيد ذلك.

- اعتماد كافة استمارات الصف الثالث الإعدادي 2025 من المسئول الأول وهو مدير المدرسة.

- تقوم المدرسة بختم استمارات الصف الثالث الإعدادي.

- ختم صورة الطالب بختم شعار المدرسة.

- يجب أن يكون الختم نصفه على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة.

- على الطالب أن يوقع أسفل صورته بخط واضح «الاسم رباعي».

- على أن تكون الصور ملصقة جيدًا بالموضع المحدد لها.

- ترتيب استمارات الصف الثالث الإعدادي 2025 ترتيبا هجائيا.

- إرسال الاستمارات مع كشوف 12 إلكترونية من أصل وصورة بعد اعتمادها من المدرسة والإدارة التعليمية ومراجعتها.

- يتم إرسالها إلى لجنة القيد بالمديرية مع مراعاة الآتي:

- إذا كانت المدرسة مشتركة، يتم إدراج أسماء البنات ثم البنون في تسلسل واحد كل على حدة.

- تقوم المدرسة بعمل كشوف للمتقدمين يحدد فيه:

- عدد الطلاب المتقدمين في اللغة الإنجليزية.

- عدد الطلاب المتقدمين في اللغة الفرنسية «حديث / قديم».

أوراق تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

- 5 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6.

- يراعى طباعة اسم الطالب على الصور.

- أصل إيصال رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، مع نسختين منه.

- أصل إيصال رسم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين منه.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة التقدم الإلكترونية.

- يتم وضع كافة الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة.