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وزير الإسكان ومحافظ مطروح يتابعان موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بمنطقة غرب الضبعة - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان ومحافظ مطروح يتابعان موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بمنطقة غرب الضبعة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان ومحافظ مطروح يتابعان موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بمنطقة غرب الضبعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 03:27 مساءً - تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق، بمنطقة «غرب الضبعة»، وذلك عقب جولتهما بمنطقة «شمس الحكمة»، ويرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى تنمية الأراضي الخاضعة لولايتها بمنطقة غرب الضبعة بمساحة 1230 فدانًا، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمراني كامل المرافق لاستيعاب أهل منطقة غرب الضبعة البحرية والقبلية، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة، وتوفير مناطق استثمارية إقليمية مطلة على الطريق الساحلي.

كما عقد المهندس شريف الشربيني، واللواء خالد شعيب، اجتماعا مع ممثلي الأهالي، وبحضور مسئولي الوزارة والمحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث أكد وزير الإسكان حرص الدولة على تحقيق مصلحة أهالي المنطقة، وتوفير الخدمات، وتيسير إجراءات تسليم الأراضي البديلة، وجميع الإجراءات الإدارية لاستصدار التراخيص، لتنفيذ منازلهم الخاصة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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