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30 متدربا ببرنامج إعداد القادة بأكاديمية مصر للطيران للتدريب - أخبار كلمتك

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30 متدربا ببرنامج إعداد القادة بأكاديمية مصر للطيران للتدريب - أخبار كلمتك

30 متدربا ببرنامج إعداد القادة بأكاديمية مصر للطيران للتدريب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 03:09 مساءً - شهدت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، حفلًا مميزًا لتسليم شهادات البرنامج التدريبي لإعداد القادة Leading Leaders Program الذي تم تنظيمه بالتعاون مع شركة أيرباص لعدد 30 متدربًا من مصر للطيران.

وشهد الحفل حضور المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران، وريم عرابي رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية، من جانب مصر للطيران، ومن جانب أيرباص حضر الدكتور عماد بن عبد الله مدير الحسابات العالمية - أيرباص الشرق الأوسط وأفريقيا، أدم مكجونيجال الرئيس التنفيذي Airbus beyond، أليس كونتوس رئيس وحدة الأعمال الخارجية - Airbus beyond، بيتر تشادويك مستشار القيادة وإدارة المشاريع، ومحاضر الفرقة - Airbus beyond، حيث تم تسليم الشهادات للمشاركين الذين أتموا البرنامج بنجاح.

ويهدف «برنامج إعداد القادة» إلى تطوير مهارات القيادة والإدارة لدى المشاركين، مما يسهم في تعزيز الكفاءة والاحترافية في صناعة الطيران.

المهندس يحيي زكريا

وأعرب المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن امتنانه لأيرباص علي تقديم هذا البرنامج التدريبي لإعداد القادة الذي أقيم في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2024، والذي كان فرصة كبيرة لتطوير المهارات القيادية وتعزيز القدرات الإدارية من خلال الاستفادة من الخبرات والمعرفة المقدمة من المحاضرين المتميزين من شركة أيرباص العملاقة في مجال النقل الجوي.

وأكد الدكتور عماد بن عبد الله، في كلمته خلال الحفل، أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن البرنامج يعد خطوة استراتيجية نحو إعداد قادة المستقبل في مجال الطيران، كما أشاد بالتعاون المثمر مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب، والذي يعكس التزام الشركتين بتطوير المهارات القيادية.

المتدربين

وتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة التدريبية و ورش العمل التي تم تصميمها لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في بيئة العمل الديناميكية.

ويأتي هذا التعاون في إطار سعي شركة أيرباص وأكاديمية مصر للطيران للتدريب، لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية، وتحقيق رؤية مشتركة لتطوير صناعة الطيران في المنطقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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