هون علي نفسك ياريس.. رسائل مهمة من المواطنين للرئيس السيسي على تويتر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 02:15 مساءً - تصدر هاشتاج «هون على نفسك ياريس»، التريند على موقع التواصل الاجتماعي «X»، دعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب النصيحة التي وجهها العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، عندما طلب الرئيس من الأخير أن يسدي له نصيحة، قائلًا: «تنصحني بإيه»، ليرد العقيد غريب عبد الحافظ: «هون على نفسك يا فندم»، وذلك خلال اجتماع الرئيس، بعدد من قادة القوات المسلحة بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية.

وحرص عدد كبير من المواطنين، على إرسال رسائل إيجابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث علق أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «تحمل ما لا يتحمله بشر ومكلش ولا مل.. وهمه في الأول والآخر البلد تقوم على رجلها وفي الآخر بيحاربوه لأنه شريف في زمن عز فيه الشرف بس احنا في ضهرك يا ريس».

وقال آخر: «احنا عارفين الحمل تقيل وأنت قدها وقدود واحنا معاك.. ربنا يعينك ويقويك يا جمل الحمول».

الرئيس عبد الفتاح يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعدد من قادة القوات المسلحة، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن الرئيس قد أشاد بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية من أي تهديدات محتملة.

وشدد الرئيس على أن الأحداث المتلاحقة والأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة تؤكد أن خيارنا للسلام العادل والمستدام يفرض علينا الاستمرار في بناء قدرات القوى الشاملة لصون وحماية الوطن، مع الاستمرار في جهود التنمية الشاملة للدولة لتحقيق تطلعات أبناء الشعب المصري العظيم نحو مستقبل أفضل.

المتحدث العسكري للسيسي: «هون على نفسك يا فندم»

وخلال الاجتماع طلب الرئيس السيسي من العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة أن يسدي له نصيحة، قائلًا: «تنصحني بإيه»، ليرد العقيد غريب عبد الحافظ: «هون على نفسك يا فندم».

ورد الرئيس السيسي، على نصيحة المتحدث العسكري، قائلًا: «شوف واسمع هما يومين على وش الدنيا وبعد كده هنموت وتحت بقى يارب يقبلني».

وأضاف الرئيس السيسي: «عارف يا غريب لما تعرف وتفهم الحكاية اللي موجودين علشانها على وش الأرض، مش هتهون عليك أبدًا، متابعًا: «عندما جاءت السيدة فاطمة أثناء وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت له واكرباه.. فقال لها الرسول وهو ينتقل إلى الرفيق الأعلى لا كرب بعد اليوم على أبيك».