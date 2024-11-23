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الإنتاج الحربي تشارك بمنتجاتها في «الملتقى الصناعي» و«القاهرة الدولي للأخشاب» - أخبار كلمتك

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الإنتاج الحربي تشارك بمنتجاتها في «الملتقى الصناعي» و«القاهرة الدولي للأخشاب» - أخبار كلمتك

الإنتاج الحربي تشارك بمنتجاتها في «الملتقى الصناعي» و«القاهرة الدولي للأخشاب» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 11:44 صباحاً - تشارك شركات الإنتاج الحربي، خلال الفترة المقبلة، بمختلف منتجاتها المدنية في العديد من المعارض المهمة التي تلبي احتياجات قطاعات صناعية متنوعة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الحرص على قيام الجهات التابعة للوزارة بالمشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وقال المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد صقر، إنه سيتم المشاركة في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة للمرة الثالثة على التوالي، المقرر إقامته بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والمقام خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري بعدد من منتجات شركات الإنتاج الحربي وهي: (مسبوكات مختلفة - عبوات الصفيح المعدنية - مزيل رواسب بارود - زيت السلاح - رش ضغط الهواء - أفران - محركات - كابلات - بويات - الأسبريهات - الرداخات - أقراص الوقود الجافة - أجهزة إطفاء الحريق - جنوط - الباب المعدني المقاوم للحريق - ماكيت المستشفى الميداني - ماكيت خط تدوير المخلفات من شجر الموز لإنتاج السماد العضوي و العبوات الكرتونية- بطاريات سيارات - جهاز توليد المياه من الهواء).

ودعا المتحدث، جميع المعنيين للمشاركة والاطلاع على المنتجات المختلفة لشركات الإنتاج الحربي من خلال المعرض.

وأشار إلى أن شركتي شبرا للصناعات الهندسية وحلوان للآلات و المعدات" ستشاركان في معرض القاهرة الدولي للأخشاب والماكينات، والمقام خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بمدينة نصر.. موضحا أن المنتجات المزمع المشاركة بها في المعرض تتمثل في (محركات - شفاط - رول أب لماكينة فرم و نشارة الخشب - رول أب ماكينات النجارة - بروشورات لمعدات النجارة).

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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