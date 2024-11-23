مفاجأة جديدة في مفاوضات ريال مدريد لضم رودري - أخبار كلمتك

مفاجأة جديدة في مفاوضات ريال مدريد لضم رودري - أخبار كلمتك

البحوث الإسلامية يعلن بدء المرحلة الأولى لمشروع إحياء المزولة الفلكية بالجامع الأزهر - أخبار كلمتك

البحوث الإسلامية يعلن بدء المرحلة الأولى لمشروع إحياء المزولة الفلكية بالجامع الأزهر - أخبار كلمتك

دعوات لتفعيل دور القادة الدينيين في مواجهة التغير المناخي بعد مؤتمر COP29 - أخبار كلمتك

دعوات لتفعيل دور القادة الدينيين في مواجهة التغير المناخي بعد مؤتمر COP29 - أخبار كلمتك

تحذير هام من النقل بخصوص اقتحام المزلقانات - أخبار كلمتك

تحذير هام من النقل بخصوص اقتحام المزلقانات - أخبار كلمتك

الإنتاج الحربي تشارك بمنتجاتها في "الملتقى الصناعي" و"القاهرة الدولي للأخشاب والماكينات" - أخبار كلمتك

الإنتاج الحربي تشارك بمنتجاتها في "الملتقى الصناعي" و"القاهرة الدولي للأخشاب والماكينات" - أخبار كلمتك

صناعات الطباعة تشارك في الملتقى السنوي للصناعة لمساندة الشركات - أخبار كلمتك

صناعات الطباعة تشارك في الملتقى السنوي للصناعة لمساندة الشركات - أخبار كلمتك

بوريل لدول الاتحاد الأوروبي: قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت ملزم - أخبار كلمتك

بوريل لدول الاتحاد الأوروبي: قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت ملزم - أخبار كلمتك

تعرف على إيرادات فيلم الفستان الأبيض ليلة أمس الجمعة - أخبار كلمتك

تعرف على إيرادات فيلم الفستان الأبيض ليلة أمس الجمعة - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق:يجب صرف مرتبات هؤلاء من هذه الإيرادات - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق:يجب صرف مرتبات هؤلاء من هذه الإيرادات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:44 - بعد قرار البنك المركزى الأخير.. الحد الأقصي للسحب اليومي من البنوك وATM - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:44 - بعد قرار البنك المركزى الأخير.. الحد الأقصي للسحب اليومي من البنوك وATM - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

6 شروط من السياحة لضمان الفوز بقرعة الحج، تعرف عليها - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
6 شروط من السياحة لضمان الفوز بقرعة الحج، تعرف عليها - أخبار كلمتك

6 شروط من السياحة لضمان الفوز بقرعة الحج، تعرف عليها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 11:43 صباحاً - السبت 23/نوفمبر/2024 - 11:22 ص 11/23/2024 11:22:56 AM

مناسك الحج، كلمتك
مناسك الحج، كلمتك
ads

اعتمد شريف فتحي  وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لـ الحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظمة للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

شروط السياحة والآثار لقبول حجوزات المواطنين بقرعة الحج السياحي

وتضمنت الضوابط المنظمة لـ الحج السياحي عدة شروط لقبول طلبات المواطنين الراغبين في المشاركة في قرعة الحج السياحي، وأبرزها: 

  • ألا يقل عمره عن ٢٥ عامًا ميلادية، "سيدات - رجال" بالنسبة لمقدم الطلب بمفرده ويعتمد في تحديد شرط السن تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٩ الموافق ٢٠ شعبان ١٤٤٦هـ.
  • بالنسبة لعمر المرافق، مقدم الطلب يبدأ من سن ١٢ عاما فأكثر، ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة ويشترط تقديم مستند صلة القرابة.

صلاحيات جوازات سفر حجاج بيت الله الحرام

  • ألا تقل صلاحية جواز السفر عن عام من تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٩ م.
  • أن يرفق بالجواز صورة من شهادة التحصين QR CODE الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا وشهادة الإنفلونزا الموسمية المحدثة لموسم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م للذين تزيد أعمارهم عن ٦٥ عاما، مواليد ١٩٦٠/٢/١٨ وما قبلها، وأي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي.
  • بطاقة رقم قومي سارية.
  • السماح بسفر السيدات لأداء فريضة الحج اعتبارًا من ٢٥ عام في تاريخ ٢٠٢٥/۲/۱۹ دون التقيد بشرط المحرم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الأوقاف: هناك أكثر من 700 واعظة لنشر الفكر المعتدل ونصدر كتبا دينية للدول كافة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق