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محافظة الجيزة: الإعلان عن جداول امتحانات شهر نوفمبر الأسبوع الجاري - أخبار كلمتك

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محافظة الجيزة: الإعلان عن جداول امتحانات شهر نوفمبر الأسبوع الجاري - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة: الإعلان عن جداول امتحانات شهر نوفمبر الأسبوع الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 11:38 صباحاً - أعلنت محافظة الجيزة عن تعديل هام في مواعيد امتحانات شهر نوفمبر لجميع المراحل الدراسية، وبحسب القرار الجديد، ستبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا في 24 نوفمبر 2024.

نشر الجداول المعدلة لامتحانات شهر نوفمبر خلال الأسبوع الجاري

ودعت محافظة الجيزة جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى الانتباه إلى هذا التعديل ومتابعة نشر الجداول المعدلة خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت المحافظة أنه سيتم الإعلان عن الجداول الجديدة عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ويهدف هذا التعديل إلى ضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وفعالية، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في ظروف مثالية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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