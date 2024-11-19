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عمرو الليثي يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية مع قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية - أخبار كلمتك

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عمرو الليثي يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية مع قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية - أخبار كلمتك

عمرو الليثي يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية مع قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:01 مساءً - أكد رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور عمرو الليثي، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، مشيراً إلى دور الإعلام في توحيد الرؤى ودعم التواصل بين شعوب الدول الإسلامية والعربية، معربا عن تطلعه إلى تحقيق نتائج ملموسة، خاصة في ضوء المستجدات التكنولوجية التي اقتحمت هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عمرو الليثي مع الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي، بهدف مناقشة تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين وتعزيز التعاون الإعلامي المشترك، وتركزت المباحثات على استعراض آليات تنفيذ الاتفاقية ووضع خطة تنفيذية للعام 2025 بما يحقق التكامل بين الاتحاد والجامعة في مجالات الإعلام والاتصال، مع التركيز على إطلاق وبرامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تعزيز دور الإعلام في خدمة القضايا الملحة للدول الأعضاء.

من جهته، أكد السفير خطابي أهمية التعاون مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التفاهم بين المؤسسات الإعلامية بالدول الأعضاء، معرباً عن التزام الجامعة العربية بدعم القضايا المشتركة لتحقيق أهداف الاتفاقية.

يُذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من جهود الاتحاد الرامية إلى توطيد العلاقات بين المنظمات الإقليمية، لخدمة القضايا العربية والإسلامية المشتركة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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