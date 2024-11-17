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السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا - أخبار كلمتك

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السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا - أخبار كلمتك

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:55 صباحاً - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 45 مكرر (ب)، الصادر في 10 نوفمبر 2024، قرارًا جمهوريًّا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 500 لسنة 2024، بشأن تعيين محمد إبراهيم عبد الخالق الشناوي سفيرًا فوق العادة المفوض لدى المجر، وأحمد فهمي عبد الجيد شاهين، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى المجر.

جاء في المادة الأولى لـ القرار الجمهوري الجديدة "يعين محمد إبراهيم عبد الخالق الشناوي، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة المجر، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج".

كما "يعين أحمد فهمي عبد الجيد شاهين، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مندوبًا فوق العادة، ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة المجر".


ويفوض وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج في تحديد موعد عودة رئيس البعثة إلى ديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وفقا لما يقدره من اعتبارات الصالح العام. 


 

قرار جمهوري بتعيين أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفيرا لدى المجر

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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