السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:55 صباحاً - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 45 مكرر (ب)، الصادر في 10 نوفمبر 2024، قرارًا جمهوريًّا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 500 لسنة 2024، بشأن تعيين محمد إبراهيم عبد الخالق الشناوي سفيرًا فوق العادة المفوض لدى المجر، وأحمد فهمي عبد الجيد شاهين، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى المجر.

جاء في المادة الأولى لـ القرار الجمهوري الجديدة "يعين محمد إبراهيم عبد الخالق الشناوي، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة المجر، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج".

كما "يعين أحمد فهمي عبد الجيد شاهين، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مندوبًا فوق العادة، ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة المجر".

ويفوض وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج في تحديد موعد عودة رئيس البعثة إلى ديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وفقا لما يقدره من اعتبارات الصالح العام.





قرار جمهوري بتعيين أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفيرا لدى المجر قرار جمهوري هام ورسائل رئاسية حاسمة لوفد صندوق النقد الدولي وتكليفات لصالح أسر الشهداء

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