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7 توصيات لـ«تعليم الجيزة» وتوجيهات مهمة بشأن غياب طلاب المرحلة الثانوية - أخبار كلمتك

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7 توصيات لـ«تعليم الجيزة» وتوجيهات مهمة بشأن غياب طلاب المرحلة الثانوية - أخبار كلمتك

7 توصيات لـ«تعليم الجيزة» وتوجيهات مهمة بشأن غياب طلاب المرحلة الثانوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 01:40 مساءً - عقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم، بمسرح المديرية بالمدرسة السعيدية الثانوية، اجتماعًا موسعًا مع كل من مدراء عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري التوجيه المالي والشؤون القانونية والشؤون المالية والإدارية بالإدارات، لمناقشة عدة قرارات وتوصيات خاصة بالعملية التعليمية بتعليم الجيزة.

وفي بداية الاجتماع، شكر وكيل الوزارة، الحضور على الجهد المبذول والذي كان أثره واضحا في تلك الفترة القصيرة من ضبط الكثافات وسد العجز بالمدارس.

وطالب وكيل تعليم الجيزة، من الحضور ما يلي:

- وضع خطة زمنية للطلاب الضعاف للارتقاء بمستواهم في القراءة والكتابة والعمليات الحسابية.

ـ متابعة الغياب في المرحلة الثانوية وتشجيع الطلبة على الحضور.

ـ التقييم لابد أن يكون حقيقيا بوضع درجة للطالب للوقوف على مستواه الدراسى.

ـ متابعة مدارس التعليم الفني إداريًا وحل المشكلات أولا بأول.

ـ إنجاز شكاوى الشؤون القانونية بالإدارات في مدة لا تزيد على 15 يومًا لتحقيق العدالة الناجزة وتحقيق الانضباط بالمدارس.

ـ متابعة نسبة تحصيل المدارس التجريبية مع تطبيق القانون بتحويل من لم يسدد مصروفات المدرسة التجريبية إلى المدارس الحكومية.

ـ الاستعداد لامتحانات نصف العام الدراسي الأول وتم التنبيه بإرسال مذكرة من كل إدارة تعليمية بالاحتياجات الخاصه الامتحانات.

ـ تم فتح باب النقاش مع الحضور ورد وكيل الوزارة على استفساراتهم وشكواهم.

ـ وجهت سمية الخطيب وكيل المديرية، الشكر لوكيل الوزارة على الطفرة التي شهدتها المنظومة خلال الفترة الوجيزة التي تولى فيها قيادة تعليم الجيزة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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