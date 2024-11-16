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وظائف جديدة بوزارة التضامن الاجتماعي، اعرف الشروط والمؤهلات المطلوبة - أخبار كلمتك

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وظائف جديدة بوزارة التضامن الاجتماعي، اعرف الشروط والمؤهلات المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بوزارة التضامن الاجتماعي، اعرف الشروط والمؤهلات المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 01:22 مساءً -  وظائف جديدة بوزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة، وذلك للشباب الخريجين.

وظائف جديدة بوزارة التضامن الاجتماعي، وبلغ عدد الوظائف التي أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عنها الوزارة 18 فرصة عمل، وذلك عن طريق التعاقد بعقد عمل محدد المحددة وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016.

 

وظائف جديدة بوزارة التضامن الاجتماعي 

 ومن خلال السطور التالية نستعرض أهم الوظائف المطلوبة وشروط التقديم لكل وظيفة والأوراق والمستندات المطلوبة.

1ـ  وظيفة أخصائي دفاع جاءت شروط التقديم لتلك الوظيفة ما يلي:

- المؤهل «بكالوريوس خدمة اجتماعية - ليسانس الآداب علم نفس/ علم اجتماع»

- يفضل الحاصل على تقدير جيد جدا

- يفضل الحصول على دورات متخصصة في مجال العمل من جهات معتمدة

- يفضل من لديه خبرات في مجال العمل

- يفضل إجادة اللغة الإنجليزية

- إجادة الحاسب الآلي

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

2ـ وعن شروط وظيفة أخصائي شئون مرأة جاءت كالتالي:

- مؤهل عال مناسب.

- يفضل الحاصل على تقدير جيد جدا.

- يفضل الحصول على دورات متخصصة في مجال العمل من جهات معتمدة.

- يفضل من لديه خبرات في مجال العمل.

- يفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

- إجادة الحاسب الآلي.

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

3 ـ  وظيفة أخصائي أسرة وطفولة وجاءت شروط التقديم لتلك الوظيفة ما يلي:

- مؤهل عال مناسب.

- يفضل الحاصل على تقدير جيد جدا.

- يفضل الحصول على دورات متخصصة في مجال العمل من جهات معتمدة.

- يفضل من لديه خبرات في مجال العمل.

- يفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

- إجادة الحاسب الآلي.

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

وظائف جديدة بوزارة التضامن الاجتماعي 
وظائف جديدة بوزارة التضامن الاجتماعي، كلمتك 
وظائف جديدة بوزارة التضامن الاجتماعي 
وظائف جديدة بوزارة التضامن الاجتماعي، كلمتك 

4ـ  وظيفة باحث شئون قانونية جاءت شروط التقديم لتلك الوظيفة ما يلي:

- المؤهل «ليسانس حقوق أو شريعة وقانون».

- يفضل الحاصل على تقدير جيد جدا.

- يفضل الحصول على دورات متخصصة في مجال العمل من جهات معتمدة.

- يفضل من لديه خبرات في مجال العمل.

- يفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

- إجادة الحاسب الآلي.

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

 

الأوراق المطلوبة للتقديم 

وظائف جديدة بوزارة التضامن الاجتماعي، وعن الأوراق المطلوبة للوظائف المعلن عنها تضمنت ما يلي:

- عدد 1 صورة شخصية.

- عدد 1 صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة المؤهل الدراسي.

- السيرة الذاتية «cv» موضح بها أبرز الإنجازات في الجهات التي عمل بها مؤيد المستندات والدورات الحاصل عليها.

- في حالة وجود شهادة خبرة معتمدة يُمكن إرفاق صورة.

- صورة إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

- صورة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

- طلب يقدم باسم رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

- شهادة اللياقة الصحية من التأمين الصحي «عند الاختيار».

- صورة من الرخصة المهنية للسائقين.

وشملت الشروط العامة أن ألا يزيد العمر عن 30 عاما في جميع الوظائف باستثناء وظيفة السائق تكون 40 عاما، وأن آخر موعد للتقديم غدًا الأحد.

تقدم طلبات التقديم عبر موقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، وسيتم استبعاد الأوراق غير موضح فيه الوظيفة المراد التقديم فيها.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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