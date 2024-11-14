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رابط تحميل التقييمات الأسبوعية والواجب المنزلي عبر بوابة التعليم الإلكتروني - أخبار كلمتك

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رابط تحميل التقييمات الأسبوعية والواجب المنزلي عبر بوابة التعليم الإلكتروني - أخبار كلمتك

رابط تحميل التقييمات الأسبوعية والواجب المنزلي عبر بوابة التعليم الإلكتروني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:59 صباحاً - رابط تحميل التقييمات الأسبوعية والواجب المنزلي.. مع نهاية الأسبوع الدراسي الثامن، يبحث طلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة، عن رابط تحميل التقييمات الأسبوعية والواجب المنزلي.

رابط تحميل التقييمات الأسبوعية والواجب المنزلي

يمكن لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي» الحصول على التقييمات الأسبوعية والواجب المنزلي، من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكتروني.

رابط تحميل التقييمات الأسبوعية والواجب المنزلي

خطوات تحميل التقييمات الأسبوعية والواجب المنزلي

أولًا: يدخل الطالب على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ثانيًا: يختار الطالب المنصات الإلكترونية من الشريط الموجود أعلى الشاشة.

ثالثًا: اختيار بوابة التعليم الإلكتروني.

رابعًا: اختيار المرحلة التعليمية التي يدرس بها الطالب.

خامسًا: اختيار الصف الدراسي المقيد به الطالب.

سادسًا: الضغط على أيقونة التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية.

سابعًا: تظهر كافة الواجبات المنزلية الخاصة بالصف المقيد به الطالب.

- يختار الطالب المادة المراد.

- الضغط على كلمة عرض لاستعراض المادة.

- أو الضغط على كلمة تحميل، لتنزيل الملف.

رابط تحميل التقييمات الأسبوعية والواجب المنزلي

رابط تحميل التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للمرحلة الابتدائية

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الأول الابتدائي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الثاني الابتدائي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الثالث الابتدائي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الرابع الابتدائي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الخامس الابتدائي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف السادس الابتدائي، مـــن هــنـــــــــــــا.

رابط تحميل الواجب المنزلي والتقييمات الأسبوعية

رابط تحميل التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للمرحلة الإعدادية

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الأول الإعدادي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الثاني الإعدادي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الثالث الإعدادي، مـــن هــنـــــــــــــا.

رابط تحميل التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للمرحلة الثانوية العامة

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الأول الثانوي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الثاني الثانوي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الثالث الثانوي، مـــن هــنـــــــــــــا.

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روابط «رسمية» لـ التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية 2024-2025

ننشر الرابط الرسمي لـ «التقييمات الأسبوعية» لصفوف النقل

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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