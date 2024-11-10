"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبل - أخبار كلمتك

"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبل - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

ترامب يوجه اول صفعة للحوثيين - أخبار كلمتك

ترامب يوجه اول صفعة للحوثيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - «سنفعلها بالكفاح».. محمد صلاح يطالب زملاءه في ليفربول بحصد جميع الألقاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - «سنفعلها بالكفاح».. محمد صلاح يطالب زملاءه في ليفربول بحصد جميع الألقاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 43712 شهيدًا و103258 جريحا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 43712 شهيدًا و103258 جريحا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2025.. رابط الاستعلام عن نتيجة ‏التقديم وموعد الإعلان - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2025.. رابط الاستعلام عن نتيجة ‏التقديم وموعد الإعلان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل «موعد مع الماضي» ضمن برامج مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45| صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل «موعد مع الماضي» ضمن برامج مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45| صورة - أخبار كلمتك

ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني - أخبار كلمتك

الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني - أخبار كلمتك

المكتبة المركزية بجامعة حلوان تنظم لقاءً توعويًا حول خدمات الطلاب ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

المكتبة المركزية بجامعة حلوان تنظم لقاءً توعويًا حول خدمات الطلاب ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

ماذا يفعل المسلم عند سماع الأذان أثناء قراءة القرآن؟.. المفتي السابق يجيب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ماذا يفعل المسلم عند سماع الأذان أثناء قراءة القرآن؟.. المفتي السابق يجيب - أخبار كلمتك

ماذا يفعل المسلم عند سماع الأذان أثناء قراءة القرآن؟.. المفتي السابق يجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:50 مساءً - أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن المسلم عليه التوقف عن القراءة القرآن أثناء الأذان، ثم العودة مرة أخرى بعد انتهاء الأذان.

هل يجوز قراءة القرآن أثناء الأذان؟

أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، على سؤال «هل يجوز قراءة القرآن أثناء الأذان؟، وأكد فضيلته أنه يُستحب للمسلم التوقف عن قراءة القرآن أو أي عمل آخر أثناء سماع الأذان.

وأوضح أن الاستماع إلى الأذان والتفاعل معه أمر مهم، حيث يُستحب للمسلم أن يرد على المؤذن، خاصةً في الكلمات التي تدعو إلى الصلاة مثل «حي على الصلاة» و«حي على الفلاح».

كما أشار المفتي السابق، إلى أنه إذا كان المسلم في صلاة نافلة أو في حالة تلاوة مستمرة للقرآن، فلا بأس من مواصلة القراءة، ولكن يُفضل أن ينصت للأذان ويكمل القراءة بعد انتهائه.

حكم قراءة القرآن أثناء الأذان

وأجاب الدكتور شوقي علام، حول حكم قراءة القرآن أثناء الأذان، كما أشار أيضا أن الأولى والأفضل للمسلم أن يتوقف عن قراءة القرآن عندما يسمع الأذان ويستمع له.

كما أشار إلى أن قراءة القرآن أثناء الأذان ليست محظورة شرعا، ولكنه من الأفضل ترك القراءة مؤقتا تكريما للأذان، الذي يُعد نداءً لعبادة الصلاة.

اقرأ أيضاً
الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الفاتحة بنية شفاء المرضى وقضاء الحاجات

حكم الذكر والصلاة على النبي بين ركعات صلاة التراويح.. دار الافتاء توضح

فيها ليلة القدر.. دار الإفتاء توضح ما هي الليالي الوترية ومتى تبدأ؟

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق