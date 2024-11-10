ماذا يفعل المسلم عند سماع الأذان أثناء قراءة القرآن؟.. المفتي السابق يجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:50 مساءً - أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن المسلم عليه التوقف عن القراءة القرآن أثناء الأذان، ثم العودة مرة أخرى بعد انتهاء الأذان.

هل يجوز قراءة القرآن أثناء الأذان؟

أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، على سؤال «هل يجوز قراءة القرآن أثناء الأذان؟، وأكد فضيلته أنه يُستحب للمسلم التوقف عن قراءة القرآن أو أي عمل آخر أثناء سماع الأذان.

وأوضح أن الاستماع إلى الأذان والتفاعل معه أمر مهم، حيث يُستحب للمسلم أن يرد على المؤذن، خاصةً في الكلمات التي تدعو إلى الصلاة مثل «حي على الصلاة» و«حي على الفلاح».

كما أشار المفتي السابق، إلى أنه إذا كان المسلم في صلاة نافلة أو في حالة تلاوة مستمرة للقرآن، فلا بأس من مواصلة القراءة، ولكن يُفضل أن ينصت للأذان ويكمل القراءة بعد انتهائه.

حكم قراءة القرآن أثناء الأذان

وأجاب الدكتور شوقي علام، حول حكم قراءة القرآن أثناء الأذان، كما أشار أيضا أن الأولى والأفضل للمسلم أن يتوقف عن قراءة القرآن عندما يسمع الأذان ويستمع له.

كما أشار إلى أن قراءة القرآن أثناء الأذان ليست محظورة شرعا، ولكنه من الأفضل ترك القراءة مؤقتا تكريما للأذان، الذي يُعد نداءً لعبادة الصلاة.