نقابة المهندسين تشارك في معرض القاهرة الدولي للاتصالات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 03:04 مساءً - تشارك نقابة المهندسين كشريك استشاري في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2024 في نسخته الثامنة والعشرين، والذي سيقام خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار خطة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنقابة لعرض آخر المستجدات وأحدث التطورات والمشروعات التي تقوم عليها النقابة في هذا المجال.

ومن المقرر أن تعرض نقابة المهندسين بجناحها رؤيتها في تطوير منصتها الرقمية الموحدة بكل الخدمات التي ستتاح من خلالها، وسيتم خلال فعاليات المعرض توقيع بروتوكولات تعاون بين النقابة وعدد من الجهات المعنية بتدريب المهندسين في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وشبكات المحمول، بهدف تأهيل شباب المهندسين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تسليط الضوء على الابتكارات الهندسية وعرض مشروعات طلاب وخريجي كليات الهندسة.

كما من المقرر أن يشهد المعرض عقد جلسات ثنائية تجمع كبرى المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة بالشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتُعد نسخة المعرض هذا العام نسخة استثنائية حيث ستشهد إطلاق مؤتمر يتناول مستقبل تكنولوجيا المدن الذكية في إطار الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يقام المعرض هذا العام تحت شعار "الموجة القادمة"، بهدف تسليط الضوء على الابتكارات التكنولوجية الحديثة والتوجهات المستقبلية، من بينها الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا الجيل الخامس، البلوك تشين، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

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