طقس الإسكندرية اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024.. أمطار غزيرة تضرب عروس البحر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:18 صباحاً - طقس الإسكندرية.. تشهد عروس البحر المتوسط، حالة من الطقس السيئ، وسقوط أمطار غزيرة التي تضرب أنحاء الإسكندرية بداية من مساء أمس، وتستمر حتى الآن، لذلك حذرت هيئة الأرصاد المواطنين من حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد 10 نوفمبر.

طقس الإسكندرية اليوم

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من عروس البحر المتوسط وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة طوال اليوم.

وأضافت الهيئة باستمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة قد تصل إلى متوسطة ورعدية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على الإسكندرية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أنحاء المحافظة.. فيما يسود طقس بارد ليلاً على كافة الأنحاء.

طقس الإسكندرية

وأوضحت الأرصاد أماكن سقوط الأمطار في الإسكندرية اليوم، فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نوهت الهيئة على المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء التنقل في الشوارع خلال فترات هطول الأمطار، وتجنب المرور في المناطق المنخفضة التي قد تشهد تجمعات للمياه.

أمطار الإسكندرية

ومن جانبها استعدت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية بنشر وتمركز معداتها في عدة نقاط استراتيجية بالمحافظة، وفقًا لخطة شاملة تهدف للتعامل السريع مع تجمعات المياه.

وتركز الشركة على المناطق الأكثر عرضة للأمطار، بما في ذلك الشوارع الرئيسية والأنفاق ومداخل ومخارج المدينة، للتخفيف من أي تأثيرات سلبية ناتجة عن تجمع المياه.

الطقس في الإسكندرية

بينما تواصل محافظة الإسكندرية جهود التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك فرق الطوارئ، لضمان استجابة سريعة وفعّالة لأي طارئ قد يحدث نتيجة للطقس السيئ.

وأكدت المحافظة على استعدادها الكامل للتعامل مع أي حالات طارئة أو شكاوى من المواطنين عبر الخطوط الساخنة، لضمان سلامة وسلاسة التنقل داخل المحافظة.