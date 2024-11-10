انعقاد مجلس الحديث الثامن لقراءة صحيح البخاري من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 07:13 صباحاً - ينعقد اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024، مجلس الحديث الثامن لقراءة "صحيح الإمام البخاري" بالإسناد، تحت رعاية كريمة من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



ويقام المجلس عقب صلاة العصر في رحاب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

انعقاد مجلس الحديث الثامن لقراءة صحيح البخاري



يشارك في المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم: فضيلة الأستاذ الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد، وفضيلة الدكتور عبد الرحمن رمضان عبد المجيد، مدرس الحديث وعلومه، في خطوة تهدف إلى ترسيخ أسس العلوم الحديثية عبر مناهج أزهرية.

دعم وزارة الأوقاف لمجالس الحديث وإحياء تراث السنة النبوية الشريفة



وتسعى وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية من خلال هذه الفعاليات إلى دعم مجالس الحديث وإحياء تراث السنة النبوية الشريفة، حيث تتيح هذه المجالس فرصًا علمية لطلبة العلم والباحثين المتخصصين في الحديث الشريف، بما يتناسب مع الأصول العلمية المتصلة بالإسناد.



وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود الوزارة والمجلس لنشر المنهج الأزهري الوسطي المعتدل، وتعزيز فهم صحيح للسنة النبوية، وتهيئة الأجواء المناسبة لمتابعة مسيرة العلم الشرعي الرصين.



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