وكيل «دفاع النواب»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة حضارية وانتصار لحقوق الشعب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:27 مساءً - وجه اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، الشكر إلى اللجنة المشتركة التي ساهمت في إنجاز قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً بأن القانون نقله نوعية حضارية وانتصار لحقوق الشعب المصري.

وشدد المصري في كلمته في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بأن مشروع القانون أخذ من الوقت الكثير، متابعا: "أقول لكل المشككين وكارهي الوطن لو تم تكليفكم بوضع القانون كنتم ستهاجمونه أيضا".

ورد اللواء إبراهيم المصري، على المنظمات التي تتشدق بحقوق الإنسان وهي لا تعرف عن حقوق الإنسان شىء، أن مصر قادرة على التطور لأنها أكبر وأقدم حضارة عرفها التاريخ، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون الإجراءات الجنائية.