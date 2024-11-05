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وزير التعليم العالي التركي يزور أهرامات الجيزة - أخبار كلمتك

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وزير التعليم العالي التركي يزور أهرامات الجيزة - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي التركي يزور أهرامات الجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:32 مساءً - استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، الدكتور إيرول أوزفار  وزير التعليم العالي التركي  والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارة الوزير الحالية لمصر.

زيارة وزير التعليم العالي التركي للأهرامات

وكان في استقبال الوفد التركي أشرف محي الدين مدير عام آثار الجيزة، والذي اصطحبه  في جولة داخل المنطقة الأثرية.
 

وتضمنت الجولة زيارة الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبو الهول، حيث أبدى الوزير إعجابه الشديد بضخامة الهرم وطريقة بناؤه، وكذلك عظمة نحت تمثال أبو الهول.

اعجاب وزير التعليم العالي التركي بالاهرامات

كما حرص الوزير التركي على التقاط الصور التذكارية تخليدا لهذه الزيارة، معربا عن أمله في تكرار الزيارة مرة أخري.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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