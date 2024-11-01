الأزهر يطلق قافلة دعوية بشمال سيناء بالتعاون مع الأوقاف ودار الإفتاء المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:47 مساءً - أطلق الأزهر الشريف، قافلة دعوية إلى محافظة شمال سيناء، وذلك بالمشاركة مع الأوقاف ودارالإفتاء المصرية، والتي ضمت سبعة من علماء الأزهر الشريف، وعشرة من علماء وزارة الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

من جهة أخرى، أجرى وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، الدكتورأحمد سمير بدر، اليوم الجمعة، زيارة مفاجئة لمستشفى الشيخ زويد المركزي، ومركز الرعاية الصحية بمركز ومدينة الشيخ زويد، للتأكد من انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمستوى جيد، واستمع الى عدد من المواطنين للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير جميع أوجه الرعاية الصحية.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه تم الوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتوافر الطعوم والأمصال، وبحث أي معوقات تؤثرعلى انتظام سير العمل، كذلك التأكد من تواجد الأطباء والطواقم الطبية، فضلاً عن متابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة مرافق وخدمات المياه بالمستشفى.