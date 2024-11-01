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ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، محاضرة توعوية لشباب السويس بالعالمي للفتوى - أخبار كلمتك

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ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، محاضرة توعوية لشباب السويس بالعالمي للفتوى - أخبار كلمتك

ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، محاضرة توعوية لشباب السويس بالعالمي للفتوى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:38 مساءً - استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية شباب محافظة السويس  المشارك في مبادرة (ابن وعيك.. نور فكرك) في مرحلتها الثانية، والتي ينفذها المركز بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

واستمع الشباب خلال الزيارة لمحاضرة تثقيفية عن الضوابط الشرعية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتى تناولت عددًا من المحاور منها:

إيجابيات وسلبيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 
الضوابط الشرعية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 
السبل المثلى لتفادي مخاطر استخدام وسائل التواصل.

شارك في الوفد شباب من برلماني الطلائع والشباب ونماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية من مراكز الشباب بمحافظة السويس.  

وتأتي زيارة شباب السويس في إطار مشاركة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة.. لبناء الانسان"، التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن المركز سيواصل استقبال الشباب من كافة محافظات الجمهورية بمقره في مشيخة الأزهر الشريف 


 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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