التعليم العالي: دور مهم للمعاهد العُليا والمتوسطة في الأنشطة الطلابية وخدمة المجتمع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 05:27 مساءً - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار جهود الوزارة في دعم الأنشطة الطلابية؛ لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب فكريًّا وثقافيًّا ورياضيًّا، من خلال توسيع تنفيذ الأنشطة الطلابية وتعظيم تأثيرها بين جموع الطلاب، بما يسهم في صقل قدراتهم واكتشاف مواهبهم، عبر إقامة الأسابيع الشبابية والفعاليات الطلابية. ووجَّه بضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية لخلق بيئة تنافسية في جميع المجالات (الثقافية، الرياضية، الفنية، الاجتماعية، والعلمية).

التعليم العالي: دور مهم للمعاهد العُليا والمتوسطة في الأنشطة الطلابية وخدمة المجتمع

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور سامي ضيف، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم بالوزارة، أنه تم تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية على مستوى المعاهد العُليا والمتوسطة منذ بداية العام الدراسي 2024/2025، حيث تم تنظيم عدد من البرامج والأنشطة لصقل مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم وإبداعاتهم، فضلًا عن خدمة الطلاب من الناحية الاجتماعية والثقافية والرياضية وتوفير المناخ المناسب لهم لممارسة الأنشطة، بما يحقق أهداف العملية التعليمية بمختلف اختصاصاتها الأكاديمية والعلمية.

الاستثمار في الموارد البشرية

ومن جانبه، أشار الأستاذ أحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالوزارة، إلى أهم الأنشطة الطلابية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية. فعلى مستوى الأنشطة الفنية، وتحت شعار "المعاهد فنون وإبداع"، شهدت معاهد مصر حفل افتتاح مميز لمعرض أعمال طلاب ورشة تعليم أساسيات فن الجداريات، حيث شارك عدد كبير من الطلاب في الورشة، مما يعكس اهتمامهم بالفنون وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، وذلك بالمعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم.

وفي إطار الأنشطة العلمية التي تستهدف طلاب المعاهد العليا والمتوسطة والجامعات التكنولوجية، وتحت شعار "المعاهد فيها علوم"، نظمت إدارة النشاط العلمي بالوزارة زيارة علمية بالتعاون مع هيئة الطاقة المتجددة؛ بهدف تعزيز الوعي العلمي والمعرفي للطلاب، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية، للاستثمار في الموارد البشرية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

حيث قدم المسؤولون شرحًا موجزًا لنشاط الهيئة، وأجابوا عن جميع استفسارات الطلاب المتعلقة بعمل المعامل الموجودة بالهيئة. كما بدأت فعاليات لقاء الصداقة العلمي لمنطقة وسط الدلتا، حيث تم تنظيم عدد من ورش العمل في مجالات الأبحاث العلمية، ودوري المعلومات، وقصص الخيال العلمي، وذلك بمعهد المنصورة العالي للهندسة.

دورة الصداقة في الألعاب الجماعية

وعلى صعيد الأنشطة الرياضية، وتحت شعار "المعاهد فيها رياضة"، انطلقت فعاليات المرحلة الأولى من دورة الصداقة في الألعاب الجماعية برياضة كرة القدم الخماسية لطلاب المعاهد، حيث شارك 79 طالبًا من المعاهد العليا والمتوسطة في فعاليات الدوري المقام في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمحافظة قنا، كما شارك 288 طالبًا بدوري الصفوف الرياضية المقامة بالمعهد العالي للإدارة والمحاسبة بمحافظة سوهاج.

تحت شعار "المعاهد تنشر الثقافة"، نظم معهد الجزيرة العالي ورش عمل حول الأنشطة الثقافية لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة، اشتملت على شرح تاريخ الخط العربي وأنواعه والأدوات والتقنيات المختلفة المستخدمة في تنفيذه، وكيفية الوصول إلى عمل فني متكامل، حرصًا على تزويد الطلاب بآخر المستجدات في المجالات الثقافية المختلفة وتشكيل شخصيتهم لتصبح قوية وفعالة لبناء مجتمع سليم، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما أطلقت إدارة الرحلات والمعسكرات بالوزارة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومنظمة الأمم المتحدة (اليونيسيف)، فعاليات برنامج "مشواري"، بهدف إكساب طلاب المعاهد العديد من المهارات، مثل: مواجهة تحديات سوق العمل، التدريب على المهارات الحياتية، مهارات التواصل والقيادة وفريق العمل، التخطيط واتخاذ القرار والتفكير الابتكاري، إعداد السيرة الذاتية وتخطي المقابلة الشخصية، تعلم إدارة المال وإعداد دراسة الجدوى، شارك في البرنامج 1200 طالب وطالبة، لتنفيذ 40 برنامجًا لعدد 40 معهدًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.