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مصر تشارك في اجتماع وزراء الدول الإفريقية المنتجة للبترول بالكاميرون - أخبار كلمتك

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مصر تشارك في اجتماع وزراء الدول الإفريقية المنتجة للبترول بالكاميرون - أخبار كلمتك

مصر تشارك في اجتماع وزراء الدول الإفريقية المنتجة للبترول بالكاميرون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 04:53 مساءً - شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء منظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول (APPO) التي عقدت في ياوندي، الكاميرون. وضم الاجتماع ثمانية من وزراء البترول والطاقة من الدول الأعضاء  بالمنظمة لمناقشة القضايا الرئيسية التي تشكل قطاع البترول والغاز في إفريقيا.

واستعرض الاجتماع الوزاري أهم أنشطة المنظمة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها مستجدات إنشاء بنك الطاقة الإفريقي والذي تم التوقيع على اتفاقية تأسيسه في مقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤، وأوضحت نيجيريا الدولة المستضيفة لمقر للبنك أنها تعمل على تجهيز مقر البنك للافتتاح  في يناير ٢٠٢٥ وفقًا لما هو متفق عليه مع دول المنظمة.

كما تضمن جدول الأعمال تعزيز التعاون الإقليمي والقاري، وتعزيز التنمية المستدامة للطاقة، والتعامل مع تحديات الوصول إلى الطاقة والتمويل في أفريقيا وسط الأجندة الدولية للتحول الطاقي.

 وأكد المهندس بدوي التزام مصر بدعم تنمية مصادر الطاقة في أفريقيا من خلال عرض إمكانات الشركات المصرية في مختلف جوانب سلسلة القيمة في قطاع البترول والغاز، بهدف مساعدة الدول الأعضاء على تطوير قطاعاتها. كما سلط الضوء على استراتيجيات تعزيز التعاون الأفريقي لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وفي الوقت الأنسب لصالح شعوب القارة.

كما اجتمع  المهندس كريم بدوي مع عمر فاروق أمين عام المنظمة وتم مناقشة أنشطة المنظمة وأهم النجاحات التي حققتها المنظمة مؤكدا على دعم مصر لكافة اعمال المنظمة، كما اجتمع  الوزير على هامش الدورة مع نظرائه من وزراء البترول والطاقة في القارة الأفريقية لمناقشة سبل التعاون الثنائي.

وضم وفد وزارة البترول والثروة المعدنية المهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والسيد محمد سمير، المدير العام بالمكتب الفني للوزارة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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