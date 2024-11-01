آخر تطورات الجهود المصرية الأمريكية لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 04:53 مساءً - شراكة استراتيجية راسخة بين مصر والولايات المتحدة

تبذل مصر والولايات المتحدة الأمريكية جهود وساطة مكثفة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل المحتجزين.

ونرصد أبرز مستجدات الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وجهود وقف إطلاق النار بغزة:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية، "وليام بيرنز" رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، حيث تناول اللقاء مستجدات الجهود المشتركة للتهدئة في قطاع غزة، وسبل دفع المفاوضات قدمًا للوصول إلى وقف لإطلاق النار وتبادل للمحتجزين، وكذا النفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية باعتباره أولوية قصوى لمصر في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع، حيث شدد الرئيس في هذا السياق على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الأونروا وضرورة عدم إعاقة عملها، كما تم تأكيد أهمية تطبيق حل الدولتين كونه مسار تحقيق السلام والأمن في المنطقة.

الأوضاع في لبنان

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد أيضًا التطرق إلى الأوضاع في لبنان، وكذا التصعيدات المتبادلة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، حيث أكد الرئيس أهمية التوصل بشكل عاجل لوقف إطلاق النار في لبنان بما يحفظ سيادته وسلامة أراضيه، ويحمي استقراره وأمن شعبه الشقيق كما حذر الرئيس من خطورة استمرار التصعيد على المستوى الإقليمي بما له من تداعيات جسيمة على شعوب المنطقة كافة.

وشهد اللقاء تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة، وحرص الدولتين على مواصلة تعزيزها لحماية وصون الأمن والاستقرار الإقليميين.

الرئيس الأمريكي "جو بايدن"

- تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال أتى في إطار جهود الوساطة المكثفة التي تبذلها الدولتان لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل المحتجزين، حيث تم في هذا الصدد استعراض آخر تطورات جولة التفاوض التي تستضيفها القاهرة حاليًا، وأكد الرئيسان أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام الاتفاق.

وحرص الرئيس في هذا الصدد على تأكيد أن التوصل لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار، يكتسب أهمية فائقة في هذا التوقيت الدقيق، سواء لضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية بالقطاع، أو لإنهاء حالة التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات توسّع نطاق الصراع، بما لذلك من تداعيات خطيرة على شعوب الإقليم كافة.

وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"

- استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفيرة "هيرو مصطفى جارِج" سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد التشديد على قوة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وحرصهما على دفع الجهود المشتركة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. وفي هذا الإطار، تم استعراض جهود الوساطة المشتركة المصرية-الأمريكية-القطرية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين، حيث تم تبادل الآراء بشأن نتائج الاجتماع التفاوضي الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي بالدوحة، وسبل تحريك الموقف وإحراز تقدم في المفاوضات الجارية بالقاهرة، وقد أطلع الوزير "بلينكن" الرئيس، في هذا السياق، على نتائج زيارته لإسرائيل، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة بجهود التهدئة والتوصل لاتفاق، ومعربًا عن التقدير الكبير لدور مصر وجهودها البناءة في هذا الصدد.

وحرص الرئيس على تأكيد أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية، والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية، مشددًا على خطورة توسع نطاق الصراع إقليميًا على نحو يصعب تصور تبعاته، ومشيرًا إلى أن حقن دماء الشعوب يجب أن يكون المحرك الرئيسي لكافة الأطراف، وأن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون بدايةً لاعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، باعتبار ذلك الضامن الأساسي لاستقرار المنطقة.

- أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا بحجم التواصل والتنسيق المستمر والمشترك مع مصر، الذي يعكس قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.

الرئيس الأمريكي "جو بايدن"

- تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مؤخرا من الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تناول الأوضاع بالمنطقة وجهود استعادة الاستقرار الإقليمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين استعرضا نتائج جولة المفاوضات التي عقدت بالدوحة على مدار اليومين الماضيين، في إطار تنفيذ البيان المشترك المصري-الأمريكي-القطري، بشأن التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإنهاء المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة، واتفقا على مواصلة وتكثيف الجهود المشتركة خلال الأيام المقبلة للتوصل لاتفاق في هذا الصدد.

كما تناول الرئيسان مجمل الموقف الإقليمي الحالي، حيث أكد الرئيس استمرار الاتصالات المصرية مع مختلف الأطراف في المنطقة، للحث علي عدم التصعيد وضبط النفس، في ضوء خطورة الوضع بالشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة احترام سيادة الدول وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حلقة مفرغة من المواجهات والعنف، وهو ما ثمنه الرئيس الأمريكي، مشيدًا بحجم التواصل والتنسيق المستمر والمشترك، الذي يعكس قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق أيضًا للوضع في السودان، حيث شدد الرئيس على الموقف المصري المبدئي من الأزمة السودانية، وحرص مصر على وقف إطلاق النار بشكل عاجل، وتثمينها لكافة المبادرات ذات الصلة، بما يضمن وحدة السودان، وسلامته الإقليمية، وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق.

الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"

- نوه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بالروابط الوثيقة بين الشعبين الصديقين وعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، للاطمئنان على صحته عقب تعرضه لحادث إطلاق النار، متمنيًا له السلامة، ومجددًا الإدانة لجميع أشكال العنف وأعمال الإرهاب والكراهية.

كما نوه الرئيس بالروابط الوثيقة بين الشعبين الصديقين وعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما ثمنه "ترامب"، الذي توجه بالشكر للرئيس على اللفتة الكريمة.

- شهد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا ووفدًا من مجلس النواب الأمريكي حيث تم تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مع تأكيد دور الكونجرس في تعزيز هذه العلاقات ودفعها لآفاق أرحب، لاسيما في ضوء التحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي.

- ثمن أعضاء الوفد الأمريكي الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين، مثنيين على التنسيق المشترك بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، والذي ينعكس بصورة إيجابية على مصالح الشعبين الصديقين وعلى المنطقة.

- استعرض الرئيس الجهود المصرية المكثفة للوقف الفوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية، لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني من المعاناة الإنسانية الهائلة، وأكد الرئيس ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في الضغط من أجل الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، ومنع تصعيد العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، مجددًا رفض مصر التام لأية مساعي تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

كما توافق الجانبان خلال اللقاء على خطورة اتساع دائرة الصراع في المنطقة، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مؤكدين أن حل الدولتين هو الضامن والسبيل لاستعادة وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

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