الرياضة - 08:45 - أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن بالمصنعية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:45 - أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن بالمصنعية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:45 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:45 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

إصابة طبيب في واقعة الاعتداء على فريق قسم الرعاية بمستشفى الشيخ زايد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إصابة طبيب في واقعة الاعتداء على فريق قسم الرعاية بمستشفى الشيخ زايد - أخبار كلمتك

إصابة طبيب في واقعة الاعتداء على فريق قسم الرعاية بمستشفى الشيخ زايد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 04:20 مساءً -  كشف الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء عن اعتداء مرافقين لأحد المرضى على الفريق الطبي بقسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، ونتج عن الاعتداء إحداث  تلفيات بالقسم وإصابة أحد الأطباء.

 

مسلسل الاعتداء على الأطباء  لم ينتهِ

 وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء أن مسلسل الاعتداء على الأطباء لم ينتهِ ولن ينتهي مطالبا المسئولين بضرورة وضع إجراءات قانونية لإنهاء تلك الهجمات المتكررة على الأطقم الطبية والممتلكات العامة.

وأوضح أن الفريق القانوني للنقابة يتابع الإجراءات حاليا، وكذلك نقيب الأطباء ونقيب أطباء القاهرة.

 

إحداث تلفيات في أحد قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان

 فيما تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واقعة تعدي الأهالي على الطاقم الطبي، وإحداث تلفيات في أحد أقسام الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، كما تواصل مع الطبيب المعتدى عليه. 

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما أنها لا تتسامح في التعدي على الطواقم الطبية، والمنشآت الصحية أي كان وصف ونوع هذا التعدي، مؤكدا أنه جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق