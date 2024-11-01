30 صنفا، بدء صرف مقررات تموين شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، صرف مقررات التموين لشهر نوفمبر 2024، عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، حيث يتم توفير 30 صنفًا بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا.

وأكدت وزارة التموين، ثبات أسعار السلع التموينية خلال نوفمبر الجاري، بعد تعديل أسعار المكرونة خلال شهر أكتوبر الماضي ليبلغ سعر كيس المكرونة زنة 800 جرام 17 جنيها بدلا من 15.5 جنيه، ورفع سعر كيس المكرونة زنة 400 جرام لـ 8.5 بدلا من 7.75 جنيه.

وقالت وزارة التموين: إن مخازن شركتي الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تصرف استعاضات السلع لما يقارب 40 ألف منفذ تمويني متنوع ما بين بدال تمويني ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية على مدار الشهر

وتصرف مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمنافذ التموين 30 سلعة متنوعة ما بين السكر والزيت والدقيق والمكرونة والشاي وغيرها من السلع الأخرى.

أسعار السلع التموينية خلال شهر نوفمبر

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 17 جنيهًا.

5- مكرونة 400 جم بسعر 8.5 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلٍ صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة جنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- مسحوق غسيل 60 جرامًا بسعر 4.50 جنيه.

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