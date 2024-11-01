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إنشاء منطقة بترولية لوجستية بميناء الحمراء بالتعاون مع الإمارات - أخبار كلمتك

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إنشاء منطقة بترولية لوجستية بميناء الحمراء بالتعاون مع الإمارات - أخبار كلمتك

إنشاء منطقة بترولية لوجستية بميناء الحمراء بالتعاون مع الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 02:09 مساءً - الجمعة 01/نوفمبر/2024 - 02:03 م 11/1/2024 2:03:14 PM

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال اللقاء،كلمتك

 بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية وحكومة إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، تنفيذ بنود اتفاق التعاون الموقع بينهما في أغسطس الماضي، حيث استقبلت الموانئ المصرية الناقلة البترولية الأولى ضمن هذا الاتفاق.

وكان الجانبان قد وقعا على اتفاق تعاون بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وسعادة محمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري لحكومة الفجيرة، ويشمل نطاق التعاون بين الجانبين وفقًا لبنود الاتفاق، نقل تجربة تطوير ميناء الفجيرة وإنشاء منطقة لوجستية بترولية في منطقة ميناء الحمراء علي البحر المتوسط استثمارًا للموقع الجغرافي المتميز لمصر والبنية التحتية المتميزة لدى قطاع البترول بميناء الحمراء وتداول المنتجات البترولية من خلال تسهيلات الميناء، كما  يتضمن توريد منتجات بترولية لتغطية جانب من الاحتياجات المحلية  .

 

استكمال بنود التعاون مع حكومة الفجيرة لإنشاء منطقة لوجستية بترولية بميناء الحمراء 

 وأوضح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية خلال استقباله المستشار أحمد عادل عطية مستشار حكومة الفجيرة والمهندس هاني عبدالمنعم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفجيرة الدولية للنفط والغاز بحضور المهندس محمود ناجي وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للنقل والتسويق أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول البترول، واستثمار مقومات البنية التحتية المتميزة بالموانئ والتسهيلات القائمة وتطويرها، معربا عن اعتزازه ببدء باكورة التعاون بين الجانبين، تمهيدا لاستكمال بنود التعاون لتحويل منطقة ميناء الحمراء بالبحر المتوسط إلى منطقة لوجيستية لتداول المنتجات البترولية بما يفتح آفاق  عمل جديدة  بين مصر والإمارات في مجال البترول.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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