توجيه عاجل من وزير الكهرباء لرؤساء شركات التوزيع بشأن العدادات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 02:09 مساءً - وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية بتدقيق ومراجعة البيانات والاعتماد على التقارير الواقعية والفعلية مهما كان الواقع، خاصة فيما يتعلق بالصيانة ومعدلات الفقد الفنى والتجاري.

مراقبة تشغيل العدادات للمواطنين

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن نجاح خطة العمل مرتبط بالحقيقة والمعلومة الفعلية من أرض الواقع، وعدم اعتماد الغرامات كمقابل استهلاك للتيار، والمرور على كل حالة عداد معطل أو مغلق أو غير معلوم، والتى يصل عددها إلى مايقرب من 4,5 مليون عداد على مستوى الشبكة.

تركيب العدادات الكودية للمخالفين

كما وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنيه لقياس استهلاك الكهرباء دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين.

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